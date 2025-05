Tobias Ebster: Beim Debüt bester Hero-Fahrer!

Tobias Ebster auf der Hero bei der Safari-Rallye in Südafrika

Der Tiroler Hero-Werkspilot Tobias Ebster sicherte sich zum Auftakt der Safari-Rallye in Südafrika beim Prolog den starken achten Rang. Schnellster war Dakar-Sieger Daniel Sanders (Red Bull KTM).

Hero-Rallye-Werksfahrer Tobias Ebster belegte bei seinem ersten offiziellen Renneinsatz für die Inder im Rahmen der Safari-Rallye in Südafrika den achten Rang. Der Sieg beim Sprint-Prolog mit einer Fahrtzeit von knapp siebeneinhalb Minuten über neun Kilometer ging an den australischen Dakar-Sieger Daniel Sanders aus der Red-Bull-KTM-Truppe vor dem Honda-Trio Tosha Schareina, Ricky Brabec und Adrien van Beveren.

Platz 8 bedeutete für Tobias Ebster am Montag Rang 3 in der Rally2-Wertung, die der 27-jährige Zillertaler nach den bisherigen zwei Saison-Events gesamt anführt. Dabei war Ebster knapp vor Ross Branch und somit schnellster des Hero-Trios. «Für den Dienstag habe ich mich für Startposition 5 entschieden», berichtete der Neffe von KTM-Berater Heinz Kinigadner. «Wir können das als guten Start in die restliche Woche nehmen.»

Zur Erinnerung: Tobias Ebster hat erst vor knapp drei Wochen seinen Hero-Werksvertrag unterschrieben (SPEEDWEEK.com berichtete). «Es hat sehr viel Spaß gemacht – es waren sehr viele Zuschauer da draußen», war er begeistert. «Ich bin super happy mit dem Prolog. Ich hatte im Vorfeld nicht viel Zeit auf der Hero, aber das Bike fühlt sich sensationell an.»

Den Dienstag über 260 Kilometer eröffnet in Sun City der Argentinier Luciano Benavides (Red Bull KTM) vor Ebsters Teamkollegen Ross Branch und dem spanischen KTM-Rohdiamanten Edgar Canet. Hinter Daniel Sanders geht dann Ebster als Fünfter in die erste Etappe.