Toyota-Team zieht sich aus Silk Way Rallye zurück

Overdrive Racing beschloss, den Toyota Hilux von Yazeed Al-Rajhi von der Silk Way Rallye zurückzuziehen, als die Veranstaltungsverantwortlichen erklärten, die Grenze zur Mongolei wegen Covid-19 nicht zu überqueren.

Nach Berichten über einen Anstieg der Fälle im Zusammenhang mit Covid-19 in der Mongolei gaben Rallye-Funktionäre eine Erklärung ab, dass die dritte Runde des FIA-Weltcups für Cross-Country-Rallyes 2021 verkürzt und umfassend modifiziert werden würde, um vollständig im tiefsten Russland fortgesetzt zu werden.

«Gestern wurde uns die Erklärung gegeben, dass wir wegen der Covid-Situation die Grenze nicht passieren konnten und wir waren uns nicht sicher, ob es nicht etwas anderes war», sagte Teamchef Jean-Marc Fortin von Overdrive Racing. «Es ist enttäuschend, dass Teams und Fahrer mit erheblichen finanziellen Kosten hierher kommen, um eine Veranstaltung nur in Russland und nicht in der Mongolei zu erleben, wo wir wussten, dass die Etappen wunderschön werden würden. Wir mussten in Russland bleiben, konnten aber nicht die nötige Etappendistanz erreichen, um die Veranstaltung für die Meisterschaft punkteberechtigt zu machen. Das bedeutete, dass die maximal erreichbaren Punkte für einen Sieg 25 % betragen würden. Das ist lächerlich. Es hätte acht Punkte bedeutet, wenn Yazeed gewonnen hätte. Wir können es nicht akzeptieren, einen großen finanziellen Aufwand, Arbeitsstunden und den Umzug vieler Ausrüstungen in die Mitte Russlands zu betreiben, um in diese Situation gebracht zu werden. Die FIA und die Veranstalter leiden nicht so sehr unter dieser Situation. Es sind die Konkurrenten und die Teams. Wir sind es, die die Show machen und wir sollten nicht in diese Position gebracht werden. Wir müssen auch wissen, wie die Organisatoren reagieren werden, um den Teams die Startgebühren und einige Kosten zu erstatten.»

Die Rallye-Action startete am 2. Juli im sibirischen Startort Omsk und umfasste eine kurze Etappe von 87 km auf Militärgelände mit einer Tagesetappe von 670 km nach Novossibirsk. Anschließend verbrachten die Teams die Nacht in einem Biwak am Ufer des Flusses Ob.

Der russische Fahrer Denis Krotov lag 50 Sekunden vor Al-Rajhi, Guerlain Chicherit auf dem dritten und Vladimir Vasilyev auf dem vierten Platz. Al-Rajhi wollte die Etappe nicht gewinnen, um auf dem längeren zweiten Zeitabschnitt von 132,74 km auf einer Tagesstrecke von 581,73 km zwischen Novossibirsk und Gorno-Altaisk den Spuren seines Rivalen zu folgen und dann in der Mongolei anzugreifen.

Dies war die letzte Etappe in Russland vor dem geplanten Grenzübertritt mit breiten Strecken und anspruchsvollen Abschnitten durch die sibirischen Wälder. Vasilyev schlug Chicherit um 49 Sekunden und holte sich den Etappensieg, Al-Rajhi lag auf dem dritten Platz. Er führte 13 Sekunden auf seinen französischen Rivalen, während Al-Rajhi 33 Sekunden hinter dem dritten Platz lag.

Aber die Veranstaltung überquerte nie wie geplant die Grenze in die Mongolei. Nach einem gemeldeten Anstieg der Fälle im Zusammenhang mit Covid wurde beschlossen, eine verkürzte Rallye durch russisches Territorium umzuleiten, nachdem ein russischer Covid-Beamter einen Brief an die Organisatoren übermittelt hatte.

Overdrive Racing entschied, nicht fortzufahren, und beschlossen, Al-Rajhis Toyota von der Rallye zurückzuziehen. South Racing und Xtreme+ entschieden sich ebenfalls, ihre Nennungen von der Rallye zurückzuziehen.

South Racing hat die Entscheidung getroffen, seine fünf Can-Am Maverick XRS von der Silk Way Rallye zurückzuziehen, als die Rennverantwortlichen bestätigten, dass die Veranstaltung am Sonntag nicht die Grenze in die Mongolei überqueren würde, mit dem geplanten Ziel in Ulan Bator am 11. Juli.

Angesichts eines gemeldeten Anstiegs von Covid-bezogenen Fällen jenseits der Grenze in der Mongolei riet ein hochrangiger russischer Gesundheitsbeamter den Rallye-Organisatoren, die ursprüngliche Route nicht fortzusetzen, und die diesjährige dritte Runde des FIA-Weltcups für Cross-Country-Rallyes 2021 wurde so weit verkürzt, dass sie vollständig in Russland stattfindet, aber nicht für volle Meisterschaftspunkte berechtigt ist.