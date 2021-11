Nasser Al-Attiyah nach Abu Dhabi-Sieg dem Titel nahe

Der dreifache Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah setzte mit einem weiteren Sieg im Toyota Hilux bei der Abu Dhabi Desert Challenge ein weiteres Zeichen seiner Überlegenheit im Rallye Raid-Sport 2021.

Lucio Alvarez und Yazeed Al-Rajhi wurden in der Wüste Rub Al-Khali Zweiter und Vierter. Die Spanierin Cristina Gutierrez sichert sich mit Platz zwei den Titel in der FIA Kategorie T3-Titel.

Nasser Saleh Al-Attiyah von Overdrive Racing rückte mit einem souveränen dritten Karrieresieg bei der Abu Dhabi Desert Challenge in greifbare Nähe zum FIA World Cup for Cross Country Rallyes Drivers' Championship 2021. Zusammen mit dem Franzosen Matthieu Baumel gewann der Katarer die ersten vier der fünf selektiven Etappen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und konnte sein Tempo beim letzten Zeittest verringern, um den Sieg mit einem Vorsprung von 21 Minuten 12 Sekunden in seinem Toyota Gazoo Racing Hilux zu bestätigen.

Der Argentinier Lucio Alvarez, Teamkollege von Overdrive Racing, gewann zusammen mit seinem spanischen Navigator Armand Monleón die letzte Etappe und hielt seine dünnen Titelhoffnungen mit dem zweiten Gesamtrang am Leben. Yazeed Al-Rajhi (Saudi-Arabien) und sein britischer Beifahrer Michael Orr hatten gehofft, um die Meisterschaft kämpfen zu können, aber ein Antriebswellenbruch kostete sie viel. Al-Rajhi kämpfte sich zurück, um hinter dem Russen Denis Krotov den vierten Platz zu erreichen.

Der Niederländer Erik van Loon und der französische Beifahrer Sebastien Delaunay fuhren nach einem erfolgreichen Debüt in Marokko im vergangenen Monat zum zweiten Mal den neuesten Hilux T1+ Ultimate von Toyota. Das Auto fuhr erneut einige konkurrenzfähige Zeiten und der Niederländer war auf der letzten Etappe der schnellste aller Fahrzeuge der Spezifikation 2022.

Cristina Gutierrez sicherte sich zusammen mit dem französischen Co-Piloten François Cazalet die FIA T3-Fahrermeisterschaft 2021 mit dem zweiten Platz in der Kategorie in einem von Red Bull unterstützten Overdrive OT3. Die Spanierin startete mit 11,5 Punkten Vorsprung vor Fernando Alvarez in die Veranstaltung und konnte den Vorsprung vor ihrem Landsmann, der in Abu Dhabi Dritter wurde, ausbauen. Wenn die Drop-Score-Regel ins Spiel kommt, kann Gutierrez nicht von Alvarez geschlagen werden, unabhängig vom Ergebnis der Endrunde im nächsten Monat.

«Nasser ist der Herr der Dünen und hat ein fantastisches Rennen gefahren. Er hat die ersten vier Etappen gewonnen», sagte Jean-Marc Fortin, Chef bei Overdrive Racing. «Wir haben einen neuen Lucio Alvarez, der in Kasachstan gewonnen hat und um den zweiten Platz in der Meisterschaft kämpft. Er hat sogar dafür gesorgt, dass Nasser noch nicht der Champion ist. Das ist fantastisch. Wir hatten P4 mit Yazeed. Er kehrt nach seinem Unfall in Sharqiya zurück. Das Gelände in der Desert Challenge ist schwierig. Der Anfang war nicht leicht, aber wir haben es geschafft. Erik van Loon hat in T1+ einen guten Test gemacht. Wir hatten ein kleines Problem mit dem Getriebe, aber wir wussten, dass diese Rallye anspruchsvoll sein würde. Wir sind voller Zuversicht für Dakar.»

Fortin ergänzte: «Wir haben auch die gute Nachricht, dass Cristina Gutierrez die T3-Weltmeisterin ist. Das ist wirklich gut. Wir haben uns in den letzten Jahren viel Mühe gegeben, um dieses Ergebnis zu erzielen. Sie ist sehr stark mit einem sehr starken Charakter. Das ganze Team in OT3 hat diesen Sieg verdient. Jetzt haben wir ein neues Produkt, das 2022 für Dakar kommt. Wir haben wieder ein paar Wochen Zeit, um ein paar kleine Probleme zu beheben, aber wir werden in Dakar sein.»

«Wir sind sehr glücklich», sagte Al-Attiyah. «Es war kein einfacher Tag, weil es mehr als vier Stunden Fahrt gedauert hat, aber es ist eine gute Erfahrung und wir haben viel gelernt. In den Dünen nahe der Grenze war es sehr hart. Das ist ein gutes Lernen für Dakar.»

Al-Attiyah sicherte sich seinen dritten Sieg in Abu Dhabi (2008, 2016 und 2021) und Baumel seinen zweiten Erfolg (2016 und 2021).