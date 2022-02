Ilka Minor führt bei der Rallye Katar

Die Österreicherin Ilka Minor hat zusammen mit ihrem norwegischen Piloten bei der Rallye Katar, der zweiten Runde zur Meisterschaft des Mittleren Ostens, die Führung übernommen.

Der norwegische Fahrer Mads Østberg lieferte zusammen mit Ilka Minor im Skoda Fabia Rally2 bei seinem ersten Auftritt bei der Rallye Katar eine beeindruckende Leistung ab und baute am Freitag nach sechs Schotter-Wertungsprüfungen einen Vorsprung von 12,2 Sekunden aus. Östberg, der zum ersten Mal in der südlichen Golfregion und im Staat Katar an den Start ging, strafte seine mangelnde Erfahrung Lügen und gewann mühelos mit der österreichischen Beifahrerin Ilka Minor, erstmals in Katar, vier der sechs Prüfungen des Tages.

«Ich weiß nicht, was ich sagen soll», sagte Østberg. «Das ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich fühlte mich im Laufe des Tages immer wohler. Ich denke, der Ansatz, den wir hatten, war ziemlich richtig. Es war nicht einfach und für mich beginnt der schwierigere Teil morgen, wenn wir nun die Straße öffnen. Wir haben darüber diskutiert, ob wir ein paar Taktiken spielen sollten, und wir haben uns dagegen entschieden. Wir sind hier, um zu lernen, und wir könnten genauso gut lernen, indem wir die Wüste öffnen. Ich hatte das Glück, heute keine Probleme zu haben, aber ich sage nichts, bis ich am Ende bin.»

Der vierfache Dakar-Sieger und Lokalfavorit Nasser Saleh Al-Attiyah kämpft im VW Polo Rally2 um seinen 16. Sieg auf Schotter zu Hause, steht aber am Samstag vor seiner härtesten Prüfung aller Zeiten. Er und der französische Beifahrer Mathieu Baumel lieferten eine solide Leistung ohne Probleme ab und belegten den zweiten Gesamtrang.

«Das wird morgen gut für uns sein, wenn Mads den Weg frei macht», meinte Al-Attiyah. «Wir können pushen. Es ist wichtig, dass wir heute ohne Probleme ins Ziel gekommen sind. Wir sind sehr zufrieden. Kris (Meeke) wird morgen eine gute Linie haben. Er hat nichts zu verlieren und wird pushen. Für mich ist es wichtig, zu gewinnen und die maximale Punktzahl für die Meisterschaft einzufahren.»

Der in Andorra lebende Nordire Kris Meeke führte zu Beginn, überschlug sich dann im Skoda Fabia Rally2 auf der vierten Entscheidung. Er und sein irischer Beifahrer Chris Patterson überstanden den Überschlag unversehrt, fielen aber auf den sechsten Platz an.

Der ehemalige WRC-Star Meeke sagte: «Erste Haarnadel rechts auf der Prüfung. Es war eine Kreuzung und ich kam rein, bremste sie mit der Handbremse ein und ich erwischte einfach die Büsche. Ich dachte, ich hätte es, balancierte es auf zwei Rädern aus, aber leider ging es um. Wir mussten warten, bis die Zuschauer uns zurück halfen, und ich musste aus dem Auto steigen. Das Auto ist in Ordnung. Da bleiben wir dran. Man weiß nie. Bei dieser Rallye kann es zu Reifenpannen kommen. Zwei Bestzeiten heute. Es hat Spaß gemacht. Es ist nur schade….eine dumme Haarnadel rechts. Es ist schön da draußen. Wir werden weitermachen.»