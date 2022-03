Baja Katar: Klassensieg für Meeke, Strafe für Sordo

Bei der Baja Katar, die Nasser Al-Attiyah gewann, holt Kris Meeke mit seinem Can-Am Maverick den Sieg in der Klasse T3, Dani Sordo wird bei seiner Off-Road-Premiere hart bestraft.

Dani Sordo, bislang noch ohne Einsatz in der Rallye-Weltmeisterschaft für seinen Arbeitgeber Hyundai, musste bei seinem Debüt im Off-Road-Sport im Can-Am Maverick einiges an Lehrgeld zahlen. Er verpasste bei seiner ersten Baja drei Wegpunkte und wurde mit 47 Strafminuten belegt, die ihn auf den 13. Gesamtrang hinter dem einheimischen Sieger Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) zurückwarfen.

Der ehemalige Citroën- und Toyota-WM-Pilot Meeke zeigte eine starke Leistung, um die T3-Klasse in einem Can-Am Maverick zu gewinnen, und kam auf dem vierten Endplatz über 20 Minuten vor dem Gesamtfünften Ahmed Al-Kuwari ins Ziel. Der Nordire feierte seinen ersten Klassensieg im Rallye-Raid. Sein Sieg kam trotz eines doppelten Reifenschadens auf der Eröffnungsetappe am Freitag, von dem er sich schnell erholte und sich den vierten Gesamtrang sicherte.

Der letzte Tag der Veranstaltung am Samstag wurde wegen starker Winde abgesagt.

«Leider wurde der zweite Tag abgesagt», sagte Meeke. «Auf der anderen Seite des Landes, wo die Etappe beginnen sollte, war der Wind wirklich stark. Es war wie ein Mini-Sandsturm und die Sicht war wirklich schlecht. Die Organisatoren haben eine Sicherheitsentscheidung getroffen. Es ist ein bisschen enttäuschend für alle, nicht mehr Kilometer sammeln zu können. Ich habe den ersten Tag und die beiden Etappen, die wir gefahren sind, wirklich genossen. Ich war froh, dass wir einen guten Rhythmus hatten. Ich kann sagen, es ist mein erster Sieg in einem solchen Gelände. Ich lerne weiter und freue mich auf die nächsten Events.»

Sordo, der ein Teilzeitprogramm in der diesjährigen WRC bestreitet und sich einen i20 N Rally1 mit Oliver Solberg teilt, hatte schon früh einen schnellen Eindruck gezeigt und war nach der Eröffnungsphase Zweitschnellster in der T3-Klasse. Aber seine Rallye wurde von Navigationsproblemen belastet und er erhielt eine Zeitstrafe von 47 Minuten, weil er drei aufeinanderfolgende Wegpunkte verpasste, und gab am Freitag zu, dass «wir uns sehr verirrt haben».

Lokalfavorit Al-Attiyah, der diesjährige Sieger der Rallye Dakar, holte den Gesamtsieg knapp vier Minuten vor Yazeed Al-Rajhi, Yasir Seaidan komplettierte die Top 3.

«Sicherheit ist das Wichtigste für alle und es war die einzige Entscheidung, die Etappe abzusagen», sagte Al-Attiyah. «Es wäre ein guter Kampf geworden. Ich war sehr zufrieden mit der Leistung des Autos gestern und freue mich immer sehr, Rennen in Katar zu gewinnen. Dieses Terrain ist hart und die Navigation ist nie einfach.»

Der Zweitplatzierte Al-Rajhi stimmte zu, dass es eine «kluge und gute Entscheidung» war, die Etappe abzusagen: «Wir konnten nichts sehen, also war es eine gute Entscheidung», sagte er. «Wir wollen Motorsport auf sichere Weise betreiben.»