Baja España Aragón: Sordo beim Rallye-Raid-Heimspiel

Die Rallye-Raid-Action der Weltklasse kehrt dieses Wochenende mit der 38. Ausgabe der Baja España Aragón zurück, mit einer Kombination aus lehmigen, staubigen und felsigen Strecken.

In der Automobilwertung gilt es erneut Nasser Al-Attiyah (QAT) zu schlagen. Der Katarer gewann den letzten Lauf der Baja España Aragón und kehrt nun mit Beifahrer Mathieu Baumel (F) und seinem Toyota Hilux zurück, um den Titel zu verteidigen. Seit ihrem Triumph in Spanien im vergangenen Jahr hat das Paar einen weiteren Sieg bei der Rallye Dakar errungen.

«Unser Auto war das ganze Jahr 2022 über sehr stark, also streben wir auch dieses Jahr wieder die oberste Stufe des Podiums an», ist die Ansage von Nasser Al-Attiyah.

Es gibt jede Menge Sieganwärter in der T3-Kategorie bei der bevorstehenden Baja España Aragón, da diese zugängliche Form des Rallye-Raid-Rennens immer beliebter wird. Die Führung in ihrer Heimat Spanien wird Cristina Gutiérrez (E) übernehmen, die den OT3 fährt, den sie beim FIA-Weltcup 2021 für die Cross-Country-Rallyes zum Sieg geführt hat. Gutiérrez startet für das Red Bull Off-Road Junior Team mit Beifahrer Pablo Moreno (E).

«Seit ich angefangen habe, Rennen zu fahren, habe ich eine ganz besondere Vorliebe für dieses Rennen, weil es mich als Mensch und als Fahrer wachsen ließ», erklärte Cristina Gutierrez

Am Steuer eines OT3 wird auch Guillaume De Mevius (B) sitzen. Er wird an der Seite mit Beifahrer François Cazalet (F) antreten. «Es ist immer gut, dass wir wieder bei Rallye-Raids antreten werden, weil es eine Möglichkeit ist, uns nach einer so langen Pause aktiv zu halten», meinte Guilllaume de Mevius.

Dani Sordo im Can Cam

Dort trifft er auf Dani Sordo (E), sonst für Hyundai in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) am Start. Sordo, der seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt hat, steuert einen Can Am Maverick. Neben ihm sitzt wie in der WRC Candido Carrera. Sordo fährt dort unter Bewerbung des Nasser Racing Teams von Al-Attiyah. Der Spanier fährt seit zwei Jahrzehnten in der Rallye-Weltmeisterschaft, aber ist die Rallye Dakar sein nächstes Ziel? «Lasst uns Spaß haben, aber wir versuchen wie immer unser Bestes zu geben! Danke an Nasser für diese Gelegenheit», sagte Sordo.

Auch Catie Munnings (GB) sorgt für viel Interesse beim T3-Contest bei der Baja España Aragón. Wie Al-Attiyah nimmt sich Munnings Zeit, um 2022 sowohl Rallye-Raids als auch Extreme E zu fahren. Munnings wird von Beifahrer Szymon Gospodarczyk (PL) in einem Can-Am in Spanien begleitet. «Ich bin so aufgeregt, letztes Jahr wieder bei einer meiner Lieblingsveranstaltungen zu fahren, der Baja Aragón, einer langen, harten Rallye in der spanischen Wüste», führte Catie Munnings an.

Das Rennen beginnt am Freitag, den 22. Juli mit einer Wertungsprüfung nur für die Motorrad-Kategorie. Dann steigen am Samstag die Autos, Trucks und Quads mit über 400 Kilometern gegen die Uhr in den Spaß ein. Die 38. Baja España Aragón endet am Sonntag, 24. Juli mit abschließenden 159 Kilometern gegen die Uhr