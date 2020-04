Carmelo Ezpeleta: Red Bull Rookies Cup 2020 wackelt

Versammlungsverbote, Abstandsregeln und Flug- und Reiseverbote: Die Aussichten auf eine Motorsport-Saison 2020 sind düster. Das gilt umso mehr für die Rahmenprogramme der MotoGP-WM.

Carmelo Ezpeleta, Chief Executive Officer der spanischen Sportmarketing-Agentur Dorna Sports S.L., sprach am Montag in einem Aufsehen erregenden Interview mit SPEEDWEEK.com erstmals seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie ganz offen über das «worst case»-Szenario, das bisher kaum jemand wahrhaben wollte: 2020 wird womöglich oder sogar aller Voraussicht nach kein MotoGP-Rennen stattfinden.

Momentan beteiligen sich in den drei WM-Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP insgesamt 42 Teams und 83 GP-Fahrer an der Meisterschaft, wobei wir jene doppelt zählen, die sich an zwei Klassen beteiligen, weil sie ja auch fast das doppelte Personal und entsprechende Kosten haben.



Dazu kommen üblicherweise der MotoE-Weltcup (18 Fahrer) sowie verschiedene «Road to MotoGP»-Serien, allen voran der Red Bull Rookies Cup (26 Fahrer).

Ezpeleta rechnet vor: «Wir brauchen allein für die Austragung eines MotoGP-Events 800 Menschen im Fahrerlager. Dann rechnen wir in den Klassen Moto2 und Moto3 mit jeweils 400 weiteren. Dazu brauchen wir die Organisation und so weiter, damit kommen wir auf 2000 Menschen. Da sind keine Teamgäste dabei, keine Medien, keine Marketingleute und so weiter. Es ist also fast unmöglich, ein Rennen mit weniger als 2000 Leuten zu machen.»

Es zeichnet sich ab: Die Versammlungsverbote, Abstandsregeln (1 bis 2 Meter) sowie die Flug- und Reiseverbote werden den Motorsport 2020 aller Voraussicht nach verhindern. Dazu muss sich jeder Veranstalter bewusst sein, dass er keine leichtsinnige Gesundheitsgefährdung riskieren darf. Denn es existiert das strafrechtlich relevante Delikt der «fahrlässigen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten».

Sollte die Weltmeisterschaft im September oder Oktober mit Geisterrennen (ohne Zuschauer) doch noch losgehen, könnte für den Red Bull Rookies-Cup (existiert seit 2007) und den MotoE-Weltcup in diesem Jahr kein Platz sein bei einzelnen Europa-Rennen? «Ja, höchstwahrscheinlich. Wir können das jetzt noch nicht genau einschätzen. Aber es besteht die Gefahr, dass wir diese beiden Serien für dieses Jahr absagen müssen. Wir haben mit Red Bull bereits darüber gesprochen. Wenn es notwendig sein wird, diesen Cup für ein Jahr zu streichen, wird es kein Problem sein», ist der Dorna-CEO überzeugt.

Terminkalender Red Bull MotoGP Rookies Cup 2020