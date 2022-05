Mugello: Heimische Pole für Farioli, Rosenthaler P19

Pole-Mann in Mugello: Filippo Farioli

Mit einem waghalsigen Manöver sicherte sich Lokalmatador Filippo Farioli im Qualifying des Red Bull Rookies Cup in Mugello die Pole-Position. Der Österreicher Jakob Rosenthaler wurde 19.

Bei strahlendem Sonnenschein und Lufttemperaturen von bis zu 35 Grad absolvierten die Piloten des Red Bull Rookies Cups am Freitag ihre Trainingssitzungen. Sowohl im ersten als auch im zweiten freien Training brauste Lokalmatador Filippo Farioli zur Bestzeit und galt damit als heißer Kandidat für die Jagd auf die Pole-Position.

Im Qualifying am Freitagnachmittag sah es zunächst danach aus, als würde sein Landsmann Luca Lunetta den Kampf um die Bestzeit gewinnen, denn der 16-jährige Italiener begann die Session als Schnellster. Wenige Minuten vor Ablauf der Zeit sprengte der Spanier Angel Piqueras, der sich beim Auftakt in Portimão die beste Startposition gesichert hatte, die italienische Sause.

Cup-Neuling Piqueras stellte seine KTM auf die provisorische Pole-Position, jedoch wurde der 15-Jährige im letzten Moment noch von Farioli abgelöst, für den seine Fabelrunde fast im Kiesbett geendet hätte: «Ich habe hart gepusht und mich sehr gut gefühlt. Ich war auf einer schnellen Runde und wollte noch einmal alles herausholen. Dabei habe ich in der letzten Kurve das Gas etwas zu schnell geöffnet und hatte einen großen Highsider, den ich glücklicherweise noch abfangen konnte.»

Farioli umrundete das 5,245 km lange «Autodromo Internazionale del Mugello» in 2:01,129 min. Damit war der Italiener 0,172 sec schneller als der zweitplatzierte Piqueras: «Für mich ist Mugello eine unbekannte Strecke, die schwierig zu lernen ist. Daher bin ich über das Ergebnis sehr glücklich. Das Bike hat sich gut, aber nicht perfekt angefühlt. Denn hier gibt es viele schnelle Kurven, in denen viel Druck auf dem Fahrwerk lastet. Es perfekt einzustellen ist daher eine Herausforderung.»

Lunetta schaffte es mit 0,265 sec Rückstand auf die Pole-Zeit von Farioli ebenfalls in Startreihe 1: «Im freien Training hatte ich große Probleme mit dem Bike, aber dank der Crew haben wir diese in den Griff bekommen. Ich hatte die Strategie, zeitig eine schnelle Runde zu fahren, wenn die Reifen noch optimalen Grip bieten. In den letzten Runden bin ich dann nur noch allein gefahren.»

Tabellen-Spitzenreiter José Rueda führt als Vierter die zweite Startreihe an: «Ich bin zum ersten Mal hier in Mugello, deshalb war es für mich schwierig, das richtige Set-up zu finden. Ich denke, wenn wir das Bike für die Rennen noch optimieren, dann sind wir gut aufgestellt.» Der Österreicher Jakob Rosenthaler kam im Qualifying nicht über Startplatz 19 hinaus.

Die Rennen des Red Bull Rookies Cup sind am Samstag um 17:25 und am Sonntag um 16:30 live über Red Bull TV im Stream zu verfolgen.

Red Bull Rookies, Qualifying, Jerez (29. April):

1. Farioli, 2:01,129 min

2. Piqueras, + 0,172 sec

3. Lunetta, + 0,265

4. Rueda, + 0,437

5. Veijer, + 0,818

6. Mihaila, + 0,857

7. O’Gorman, + 0,985

8. Shahril, + 1,081

9. Salmela, + 1,086

10. Görbe, + 1,101



Ferner:

19. Rosenthaler, + 1,861