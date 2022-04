Jerez: Pole-Position für Rueda, Rosenthaler auf P14

Lokalmatador José Rueda knüpfte auf dem Circuito de Jerez an seiner starken Leistung von Portimão an und sicherte sich die Pole-Position. Freddie Heinrich war im Qualifying verletzungsbedingt schon nicht mehr dabei.

Nach dem Saisonauftakt am vergangenen Wochenende und den Plätzen 1 und 2 in Portimão reiste José Rueda als Gesamtführender des Red Bull MotoGP Rookies Cup nach Jerez. Der 26-Jährige aus Sevilla, der keine Stunde vom Circuit entfernt wohnt, sicherte sich im Qualifying am Freitag mit der Pole-Position die beste Ausgangslage für die zwei Rennläufe, die im Rahmen des «Gran Premio Red Bull de España» über die Bühne gehen.



Rennen 1 ist am morgigen Samstag ab 17.05 Uhr live auf www.redbull.tv sowie auf ServusTV On zu sehen.

Rueda fuhr auf der KTM RC 250 R eine 1:49,867 min und war damit nur 0,054 sec schneller als Filippo Farioli. Der Italiener war allerdings in der Boxengasse zu schnell unterwegs, weshalb er in der Startaufstellung um drei Plätze nach hinten rückt. Somit komplettieren die erste Startreihe Fariolis Landsmann Luca Lunetta und der Australier Harrison Voight.

Der Pole-Setter rechnet mit einem engen Rennen: «Es wird kein einfaches Rennen. Ich werde es wohl versuchen, aber es ist hier sehr schwierig an der Spitze wegzufahren. Es ist zu einfach im Windschatten zu fahren und daher sehr hart, einen Abstand herauszuholen.»

Der Österreicher Jakob Rosenthaler sicherte sich Startplatz 14. Der deutsche Vertreter Freddie Heinrich verletzte sich schon im ersten Training am rechten Arm. Angel Piqueras, der sich in Portimão nach Pole-Position im ersten Rennen zwei Zehen brach, war dagegen aus der Sicht der Rennärzte wieder «fit». Der 15-jährige Spanier steht auf Startplatz 4.

Red Bull Rookies, Qualifying, Jerez (29. April):

1. Rueda, 1:49,867 min

2. Farioli*, + 0,054 sec

3. Lunetta, + 0,163

4. Voight, + 0,239

5. Piqueras, + 0,258

6. Salmela, + 0,454

7. O’Gorman, + 0,655

8. Planques, + 1,014

9. Veijer, + 1,037

10. Buasri, + 1,070



Ferner:

14. Rosenthaler, + 1,491



*= in der Startaufstellung 3 Plätze zurück