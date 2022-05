Jakob Rosenthaler: Gut dabei, aber keine Punkte

Nach den erfreulichen Plätzen 8 und 11 in Portimão gab es für Jakob Rosenthaler in Jerez nichts zu holen. Enttäuscht muss der 15-jährige Linzer aber keineswegs sein.

Nach dem Verletzungspech des Sachsen Freddie Heinrich im FP1 am Freitag war der Österreicher Jakob Rosenthaler in Jerez der einzige Deutschsprachige im Feld des Red Bull MotoGP Rookies Cup. Zur Erinnerung: Beim Saisonauftakt in der Vorwoche in Portimão erkämpfte er die Plätze 8 und 11 und reiste als Tabellensiebenter nach Andalusien weiter.

An diese feinen Leistungen wollte er von Startplatz 14 aus anknüpfen. Nach mittelmäßigem Start führte er im ersten Rennen am Samstag die große Verfolgergruppe des ebenso großen Spitzenpulks zwischenzeitlich an, fiel dann aber etwas zurück. Immer noch klar auf Punktekurs liegend stürzte Jakob Rosenthaler allerdings in der vorletzten Runde im Zweikampf mit dem Arbi Aditama, wobei er die Hauptschuld beim Indonesier sah.

Tags darauf kämpften zwölf Fahrer um den Sieg und in der ersten Verfolgergruppe sieben weitere um nur noch drei vakante Plätze in den Punkten. Darunter Jakob Rosenthaler, der schlussendlich mit Platz 17 nur 1,351 Sekunden hinter dem Gruppenersten bzw. total 4,632 Sekunden hinter dem Rennsieger Maximo Qulies leer ausging.

«Mein erstes Rennen war auch ein gutes Rennen, denn nachdem ich ein bisschen zurückgefallen bin, war ich wieder auf dem Weg nach vorn. Beim Versuch, den 13. zu überholen, sind wir leider zusammen gekommen, dann hat es uns beide ausgekarrt. Da war es vorbei», bilanziert der noch bis zum 15. Mai 15-Jährige gegenüber SPEEDWEEK.com das erste Rennen von Jerez.

Zum zweiten sagte der technisch interessierte Schüler an der Höheren Technischen Lehranstalt Fachrichtung Maschinenbau in Linz folgendes: «Am Sonntag war es fast noch besser, weil nach vorn fast kein Abstand war. Ich habe aber nicht überholen können. Ich habe immer gute Exits gehabt, bin aber auf den Geraden nicht vorbeigekommen. Vielleicht hatten wir die falsche Übersetzung, aber das müssen wir erst noch genauer analysieren.»

Mitnehmen kann er auf jeden Fall, dass die Pace stimmt, aber im Haifischbecken Red Bull MotoGP Rookies Cup entscheiden am Ende Nuancen.

Red Bull Rookies Cup, Jerez, Rennen 2 (1. Mai):

1. Quiles, 16 Runden

2. Lunetta, + 0,016 sec

3. Rueda, + 0,140

4. Veijer, + 0,091

5. O’Gorman, + 0,208

6. Piqueras, + 0,395

7. Farioli, + 0,373

8. Buasri, + 0,491

9. Ruda, + 0,929

10. Voight, + 0,953

Ferner:

17. Rosenthaler, + 4,632

Stand nach 4 von 14 Rennen:

1. Rueda 86 Punkte. 2. Veijer 70. 3. O'Gorman 58. 4. Quiles 46. 5. Lunetta 34. 6. Voight 32. 7. Piqueras 30. 8. Buasri 29. 9. Salmela 25. 10. Planques 25. 11. Farioli 19. 12. Shahril 19. 13. O’Shea 15. 14. Ruda 14. 15. Rosenthaler 13. 16. Luciano 12. 17. Moodley 10. 18. Roulstone 9. 19. Aditama 5. 20. Buchanan 4. 21. Heinrich 3. 22. Mihaila 2.