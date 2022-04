Portimão: Colin Veijer siegt, Rosenthaler punktet

Colin Veijer aus den Niederlanden ist der glückliche Sieger des zweiten Red Bull Rookies Cup-Laufs in Portimão. Er profitierte von einem «track limits»-Vergehens des eigentlichen Siegers Jose Rueda in der letzten Kurve.

Der 17-jährige Colin Veijer fuhr am Sonntag in Portimão im Red Bull MotoGP Rookies Cup zu seinem ersten Sieg in diesem Jahr. Der Niederländer überquerte die Ziellinie mit seiner KTM RC250R nach 16 Runden auf dem 4,592 km langen Kurs auf Platz 2, doch im Nachhinein wurde der eigentliche Sieger Jose Rueda wegen nicht Beachten der «track limits» auf Platz 2 zurückversetzt.

Veijer war nach dem Rennen sehr überrascht, als er von seinem Sieg erfuhr. «Ich habe nicht gesehen, dass Jose auf das Grüne gekommen war, aber ich wusste, dass er am Limit war. Ich hatte natürlich nicht gewusst, dass ich gewonnen habe, aber ich sah auf den großen Bildschirmen, dass ich lange im Bild war», berichtete Veijer. «Das überraschte mich, aber ich bin sehr glücklich.»

Rueda, der am Vortag das erste Rennen des Cups für sich entscheiden konnte, musste sich letztendlich mit Platz 2 zufriedengeben. Den dritten Platz holte sich der Ire Casey O’Gorman. Der 14-Jährige lag am Ende nur 0,004 Sekunden hinter dem Sieger, es war sein zweiter Podestplatz an diesem Wochenende.

Jakob Rosenthaler aus Oberösterreich fuhr ein weiteres solides Ergebnis in den Punkten ein. Der 15-Jährige, der bereits am Samstag auf Platz 8 brauste, landete am Sonntag im zweiten Rennen auf Position 11, etwas mehr als achte Sekunden hinter dem Sieger. Der deutsche Freddie Heinrich verpasste am Sonntag mit Platz 17 die Punkte, am Samstag wurde er 13.

In der Gesamtwertung führt nach zwei von 13 Rennen in diesem Jahr der Spanier Jose Rueda. Mit 45 Zählern liegt er vier Punkte vor Veijer auf Platz 2. Dritter ist O’Gorman mit 36 Zählern. Jakob Rosenthaler belegt mit 13 Punkten den aussichtsreichen achten Rang.

Ergebnis, Portimão, 2. Rennen (24. April):

1. Colin Veijer (NED), 16 Runden in 30:18,464 min (=145,4 km/h)

2. Jose Rueda (SPA)*, - 0,000 sec

3. Casey O'Gorman (IRL), + 0,004

4. Harrison Voight (AUS), + 0,290

5. Rico Salmela (FIN), + 0,334

6. Tatchakorn Buasri (THA), + 1,179

7. Gabin Planques (FRA), + 1,310

8. Maximo Quiles (SPA), + 7,923

9. Eddie O'Shea (GBR), + 7,957

10. Luca Lunetta (ITA), + 7,964

11. Jakob Rosenthaler (AUT), + 8,191



Ferner:

17. Freddie Heinrich (GER), + 20,406



*= «track limits»-Vergehen in der letzten Runde

Stand nach 2 von 13 Rennen:

1. Rueda 45 Punkte. 2. Veijer 41. 3. O'Gorman 36. 4. Voight 26. 5. Buasri 21. 6. Planques 19. 7. Rosenthaler 13. 8. Salmela 11. 9. Shahril 11. 10. Roulstone 9. 11. Quiles 8. 12. Luciano 8. 13. O'Shea 7. 14. Lunetta 6. 15. Aditama 5. 16. Ruda 5. 17. Moodley 5. 18. Heinrich 3. 19. Mihail 1.