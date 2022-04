Jakob Rosenthaler: Vorbereitung mit Thomas Gradinger

Jakob Rosenthaler geht in diesem Jahr sowohl im Red Bull Rookies Cup als auch im JuniorGP auf Punktejagd. Im Interview mit SPEEDWEEK.com sprach er über seine Vorbereitungen und Erwartungen an die Saison.

Jakob Rosenthaler bestreitet in diesem Jahr seine zweite Saison im Red Bull MotoGP Rookies Cup. 2021 feierte er mit Platz 14 in Jerez sein bestes Ergebnis, am Ende landete der Oberösterreicher auf Gesamtrang 22. «Letztes Jahr habe ich in Portimão sehr stark begonnen, da habe ich als 15. zwei Mal gepunktet. Das war schon fast zu viel des Guten, da ich mich die restliche Saison nicht weiter verbessern konnte und etwas stagniert habe», fasste Rosenthaler sein vergangenes Jahr zusammen.

Für seine zweite Saison in der Nachwuchsklasse hat sich der 15-Jährige klare Ziele gesteckt «Ich will mich im Vergleich zum Vorjahr steigern und zum Saisonende in der Spitzengruppe mitfahren.» Mit Platz 8 und 11 beim Saisonauftakt in Portimão legte der KTM-Pilot ordentlich vor und fuhr sein erstes Top-10 Ergebnis ein.

Darauf hat der Linzer im Winter hingearbeitet: «Ich habe mich mit jeder Menge körperlichem und mentalem Training auf die Saison vorbereitet, dabei hatte ich professionelle Unterstützung. Einmal pro Woche habe ich mich mit meinem Trainer in der Halle getroffen und dort gemeinsam mit anderen Rennfahrern, unter anderem mit Thomas Gradinger, an meiner Fitness gearbeitet.»

Zusätzlich zum Red Bull Rookies Cup bestreitet Rosenthaler 2022 im Liqui Moly Intact JuniorGP Team den JuniorGP auf KTM: «Wir waren in Spanien mit dem Moto3-Bike auf den Strecken trainieren, die dieses Jahr im Rennkalender vorkommen.» Das erste Rennen des JuniorGP findet vom 6. bis 8. Mai in Estoril statt.