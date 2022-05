2. Rennen, Jerez: Max Quiles siegt von Startplatz 11

Auch im zweiten Jerez-Rennen des Red Bull MotoGP Rookies Cups gab es ein Fotofinish: Max Quiles durfte sich am Ende über den Sieg vor Luca Lunetta freuen. Vortagessieger José Rueda musste sich mit Platz 3 begnügen.

Zum ersten Mal in den vergangenen vier Rennen durfte sich ein anderer Red Bull MotoGP Rookies Cup-Teilnehmer als José Rueda über den Sieg freuen: Max Quiles zeigte von Startplatz 11 eine starke Fahrt und kreuzte die Ziellinie nur 16 Tausendstelsekunden vor Luca Lunetta.

Als Dritter kam Collin Veijer ins Ziel. Weil der Niederländer aber wegen der Missachtung der Track Limits um eine Position nach hinten versetzt wurde, durfte sich Rueda über den dritten Platz freuen. Jakob Rosenthaler wurde Siebzehnter.

«Zunächst war ich am Ende der zwölfköpfigen Leader-Gruppe unterwegs, weil ich kein gutes Gefühl für das Bike hatte und auch auf der Bremse Mühe bekundete. Doch in den letzten zwei Runden weiss ich auch nicht, was passiert ist, ich drehte durch und überholte in einem Umlauf neun Gegner», erzählte der 14-jährige Spanier Quiles, der den Sieg holte.

«Das war unglaublich emotional», kommentierte der zweitplatzierte Lunetta. «Ich habe das Rennen sehr genossen, das Motorrad war grossartig und natürlich kam ich gegen Ende hin etwas ins Rutschen, aber ich konnte das kontrollieren. Ich hatte ein tolles Duell mit Max und wäre fast Erster geworden, aber auch der zweite Platz ist fantastisch», fügte der 15-jährige Italiener an.

Rueda kommentierte: «Es war ein hartes Rennen und ich kämpfte die ganze Zeit. Ich hatte wieder keine Chance, mich abzusetzen. Das Bike war fantastisch, aber weil die Strecke heisser war, rutschte ich mehr rum. Das war aber für alle gleich. Ich bin froh, wieder auf dem Podium zu stehen und glücklich über die Punkte.»

Red Bull Rookies Cup, Jerez, Rennen 2 (1. Mai):

1. Quiles, 16 Runden

2. Lunetta, + 0,016 sec

3. Rueda, + 0,140

4. Veijer, + 0,091

5. O’Gorman, + 0,208

6. Piqueras, + 0,395

7. Farioli, + 0,373

8. Buasri, + 0,491

9. Ruda, + 0,929

10. Voight, + 0,953

Ferner:

17. Rosenthaler, + 4,632



Stand nach 4 von 14 Rennen:

1. Rueda 86 Punkte. 2. Veijer 70. 3. O'Gorman 58. 4. Quiles 46. 5. Lunetta 34. 6. Voight 32. 7. Piqueras 30. 8. Buasri 29. 9. Salmela 25. 10. Planques 25. 11. Farioli 19. 12. Shahril 19. 13. O’Shea 15. 14. Ruda 14. 15. Rosenthaler 13. 16. Luciano 12. 17. Moodley 10. 18. Roulstone 9. 19. Aditama 5. 20. Buchanan 4. 21. Heinrich 3. 22. Mihaila 2.