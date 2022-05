Mugello: Quiles siegt nach Aufholjagd, Rosenthaler 6.

Im Regenchaos von Mugello behielt Máximo Quiles die Nerven und sicherte sich seinen zweiten Sieg in Folge im Red Bull Rookies Cup. Der Österreicher Jakob Rosenthaler wurde starker Sechster.

Pünktlich zur Öffnung der Boxengasse für das erste Rennen des Red Bull MotoGP Rookies Cup fing es auf dem «Autodromo Internazionale del Mugello» an zu regnen. Der Start wurde verschoben und auf den 24 KTM RC 250 R die Dunlop-Regenreifen montiert.

Den besten Start ins 15-Runden-Rennen erwischten der Ire Casey O´Gorman und der Franzose Gabin Planques. Beide enteilten dem Feld früh und hatten nach nur wenigen Runden einen Vorsprung von über acht Sekunden herausgefahren. In Runde 5 erwischte es den Führenden Planques, der per Highsider zu Boden ging. Es schien, als würde O´Gorman einem sicheren Sieg entgegenfahren, jedoch unterlief auch dem 14-Jährigen zwei Runden später ein Fehler, woraufhin er am Ausgang von Kurve 1 stürzte.

Der Neuseeländer Comac Buchanan erbte dadurch die Führung, doch diese konnte er nur drei Runden lang verteidigen, bevor auch sein Rennen im Kiesbett endete. Bedingt durch die Ausfälle spülte es Máximo Quiles nach vorn, der zierliche Spanier kam von Startplatz 17 und sicherte sich nach einer starken Aufholjagd seinen zweiten Saisonsieg. Bereits beim letzten Rookies Cup-Meeting in Jerez stand der 14-Jährige auf der obersten Stufe des Treppchens, dank des Sieges kletterte er in der Gesamtwertung auf Rang 2.

«Ich komme aus Murcia, dort regnet es nie», scherzte der glückliche Sieger. «Da es aber beim Test in Portimão geregnet hatte, fühlte ich mich im Nassen schon recht wohl. In den letzten Runden habe ich etwas Gas rausgenommen, da ich keinen Sturz riskieren wollte. Ich bin sehr froh über diesen Sieg.»

Neben Quiles schafften es der Thailänder Tatchakorn Buasri sowie der Finne Rico Salmela aufs Podest. Cup-Leader José Rueda sammelte als Elfter immerhin fünf Zähler und konnte seine Führung damit verteidigen.

Jakob Rosenthaler erwischte einen guten Start ins Rennen, nachdem er von Platz 19 losfahren musste. Der Österreicher lag lange Zeit auf Position 11, am Ende überquerte er den Zielstrich 34,438 sec hinter Quiles als Sechster.

Red Bull Rookies Cup, Mugello, Rennen 1 (28. Mai):

1. Quiles, 15 Runden

2. Buasri, + 10,469 sec

3. Salmela, + 14,335

4. Piqueras, + 15,043

5. Aditama, + 33,952

6. Rosenthaler, + 34,438

7. Luciano, + 45,383

8. Lunetta, + 47,686

9. Farioli, + 47,688

10. Ruda, + 51,759

Stand nach 5 von 14 Rennen:

1. Rueda 91 Punkte. 2. Quiles 71. 3. Veijer 71. 4. O'Gorman 58. 5. Buasri 49. 6. Piqueras 43. 7. Lunetta 42. 8. Salmela 41. 9. Voight 32. 10. Farioli 26. 11. Planques 25. 12. Rosenthaler 23. 13. Luciano 21. 14. Ruda 20. 15. Sharil 19. 16. O´Shea 18. 17. Aditama 16. 18. Moodley 10. 19. Roultone 9. 20. Buchanan 4. 21. Venturini 4. 22. Heinrich 3. 23. Mizera 2. 24. Mihaila 2.