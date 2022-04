Portimão: Saisonauftakt für die Red Bull-Rookies 2022

Wer tritt in die Fußstapfen von Alonso, Acosta und Co.? Im «Autódromo Internacional do Algarve» beginnt am Wochenende die 16. Saison des Red Bull MotoGP Rookies Cups.

Nach dem Test auf den KTM RC 250 R-Maschinen in der vergangenen Woche wird es für 26 Red Bull-Rookies am kommenden Wochenende in Portimão ernst: Die ersten zwei von insgesamt 14 Rennen an sieben Schauplätzen leiten im Rahmen des Portugal-GP die neue Saison im erfolgreichen «Road to MotoGP»-Programm ein.



Die Rennläufe sind am Samstag ab 17.20 Uhr und am Sonntag ab 16.50 Uhr live auf www.redbull.tv sowie auf ServusTV On zu sehen.

Übrigens: Es sind die Rennen Nummer 183 und 184 in der Geschichte des 2007 eingeführten Red Bull MotoGP Rookies Cups, der bereits sieben spätere GP-Weltmeister hervorgebracht hat: Pedro Acosta, Enea Bastianini, Jorge Martin, Joan Mir, Brad Binder, Danny Kent und Johann Zarco. Selbst Superbike-Champion Toprak Razgatlioglu durchlief die etablierte Schule.

2022 ist Spannung pur garantiert, denn die Top-7 der letztjährigen Rookies-Saison verabschiedeten sich aus der Nachwuchsserie und widmen sich dem nächsten Schritt in ihren noch jungen Karrieren: So sammelt David Alonso, der letztjährige Champion, in der Junioren-WM weitere Erfahrung. Er wird auf der GASGAS in Portimão aber auch schon einen Wildcard-Einsatz in der Moto3-WM bestreiten. Somit trifft der 15-jährige Kolumbianer unter anderen auf Daniel Holgado, Ivan Ortolá, Diogo Moreira und Matteo Bertelle, 2021 noch seine Gegner im Red Bull Rookies Cup und 2022 allesamt Moto3-Stammfahrer.

Tatchakorn Buasri, Gabin Planques, Luca Lunetta und Collin Veijer blieben dagegen im Red Bull Rookies Cup, wo sie in ihre dritte Saison gehen und somit die meiste Erfahrung aufweisen. Buasri stand schon auf dem Podium, Rennsieger sind im Feld allerdings keine mehr mit von der Partie. Dem gegenüber stehen ganze 14 Neulinge, das sind 53,8 Prozent.

Aus deutschsprachiger Sicht interessant: Deutschland und Österreich sind dank Freddie Heinrich (17) aus Hartmannsdorf und Jakob Rosenthaler (15) aus Linz wieder vertreten.

An Vorbildern mangelt es ihnen nicht: Mit Enea Bastianini führt aktuell ein ehemaliger Red Bull-Rookie die MotoGP-WM an, insgesamt feierten Cup-Absolventen 2022 bereits fünf GP-Siege (2x Bastianini, 1x Oliveira, 1x Migno, 1x Masia).

Folgende Fahrer von 2021 blieben 2022 im Cup

5 Tatchakorn Buasri THA

8 Eddie O‘Shea GBR

9 Freddie Heinrich GER

14 Cormac Buchanan NZL

21 Demis Mihaila ITA

29 Harrison Voight AUS

42 Soma Görbe HUN

48 Gabin Planques FRA

58 Luca Lunetta ITA

77 Filippo Farioli ITA

78 Jakob Rosenthaler AUT

95 Collin Veijer NED

Neue Fahrer für 2022

2 Amaury Mizera FRA

10 Guillermo Moreno MEX

11 Ruché Moodley RSA

12 Jacob Roulstone AUS

14 Angel Piqueras ESP

27 Rico Salmela FIN

28 Máximo Quiles ESP

55 Alex Venturini ITA

57 Danial Shahril MAL

67 Casey O’Gorman GBR

69 Marcos Ruda ESP

81 Luciano Lorenz BEL

93 Fadillah Aditama INA

99 José Rueda ESP

Rookies Cup-Kalender 2022

23./24. April: Rennen 1/2, Portimão, Portugal

30. April/1. Mai: Rennen 3/4, Jerez, Spanien

28./29. Mai: Rennen 5/6, Mugello, Italien

18./19. Juni: Rennen 7/8 Sachsenring, Deutschland

09./10. Juli: Rennen 9/10, KymiRing, Finnland

20./21. August: Rennen 11/12, Spielberg, Österreich

17./18. September: Rennen 13/14, Aragón, Spanien