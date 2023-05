Red Bull Rookies Cup: Fünf Stürze in der letzten Rund

In einem dramatischen Rennen verteidigte Angel Piqueras (16) seine Führung in einer brillanten Fahrt gegen Verfolger Guido Pini (15) und holte sich seinen fünften Sieg in dieser Saison.

«Ich hatte keinen Plan für das heutige Rennen. Ich wusste, die Pistenverhältnisse würden anders sein als gestern. So war es auch, es war kälter und wir hatten nicht denselben Grip», schilderte der spätere Sieger Piqueras. «Schon ab den ersten Runden und während des ganzen Rennens war es ein grosser Kampf in der Spitzengruppe. Alle Fahrer pushten in den beiden letzten Runden sehr hart und ich beschloss, ebenfalls hart zu pushen und dann zu sehen, was ich ausrichten konnte.» Der Spanier konnte etwas ausrichten, sich nämlich an der Spitze halten und seine Führung bis auf den Zielstrich verteidigen.

Mit dem zweiten Platz holte sich der Italiener Pini seinen ersten Podestplatz im Red Bull Rookies Cup: «Im Rennen vom Samstag machte ich Fehler in der letzten Runde, was mich einen Platz auf dem Podium kostete. Heute machte ich es besser. Ich kämpfte mit Piqueras bis zuletzt um die Führung, doch heute konnte ich ihn nicht besiegen. Nun freue ich mich auf mein Heimrennen in Mugello in einem Monat.»

Anderen gelang die letzte Runde weniger gut. Maximo Quiles stürzte und riss Hakim Danish und Alvaro Carpe mit sich. Rico Salmela und Ruche Moodley stürzten ebenfalls kurz vor Ende des turbulenten Rennens.

Inmitten des Sturzfestivals überholten sich Alberto Ferrandez und Pole-Setter Marco Morelli mehrmals, im Ziel lag schliesslich Ferndez vorne. Der Neuseeländer Cormac Buchanan erbte in den letzen beiden Runden von den gestürzten Fahrern fünf Plätze und wurde Fünfter.

Rookies Cup-Ergebnis, Le Mans, Rennen 2 (14. Mai)

1. Piqueras

2. Pini, + 0,145

3. Ferrandez, + 1.040

4. Morelli, + 1,203

5. Buchanan, + 10,742

6. Roulstone, + 13,987

7. Aditama, + 14,281

8. Luciano, + 14,386

9. O’Shea, + 17,412

10. Quiles, + 23,608



Ferner:

12. Rosenthaler, + 29,694

14. Rammersdorfer, + 37,349

Rookies Cup-Ergebnis, Le Mans, Rennen 1 (13. Mai):

1. Piqueras, 16 Rdn in 28:22,282 min

2. Salmela, + 0,122 sec

3. Moodley, + 0,388

4. Quiles, + 0,563

5. Pini, + 0,798

6. Carpe, + 0,879

7. Ferrandez, + 3,364

8. Buchanan, + 5,567

9. Danish, + 11,720

10. Thompson, + 12,784



Ferner:

16. Rosenthaler, + 20,838

20. Rammerstorfer, + 56,105

Red Bull Rookies Cup, Stand nach 6 von 14 Rennen:

1. Piqueras, 145 Punkte. 2. Carpe, 69. 3. Salmela, 69. 4. Quiles, 65. 5. Roulstone, 55. 6. Ferrandez, 51. 7, Morelli, 48. 8. Danish, 46. 9. Pini, 43. 10. Moodley, 42. – Ferner: 20, Rosenthaler, 8. 24. Rammerstorfer, 2.