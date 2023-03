Rookies Cup: Piqueras perfekt, Österreich punktelos

Angel Piqueras siegt in Portimao in beiden Läufen

Zum Saisonauftakt lieferte der Red Bull Rookies Cup in Portimão zwei spannende Rennen ab, aus denen Angel Piqueras als Sieger hervorging. Die Österreicher Rosenthaler und Rammerstorfer landeten außerhalb der Punkteränge.

Zum Auftakt der Saison 2023 zeigten die Red Bull Rookies auf der Achterbahn-Strecke in Portimão wie gewöhnt zwei packende Rennen.

Für den Österreicher Leo Rammerstorfer begann sein erstes Rookies Cup-Rennen am Samstag desaströs, denn der 18-Jährige musste nach einem technischen Defekt an seinem KTM-Bike aus der Boxengasse starten. Dem Feld hinterherjagend wurde er am Ende 22. Jakob Rosenthaler verpasste als 17. ebenfalls die Punkteränge. An der Spitze war es ein Kampf zwischen erfahrenen Rookies und Cup-Neulingen wie dem 15-jährigen Malaien Hakim Danish und Alvaro Carpe.

Am Ende siegte die Erfahrung, denn der 16-jährige Spanier Angel Piqueras überquerte den Zielstrich als Erster. Carpe wurde Zweiter, während der Finne Rico Salmela das erste Cup-Podest der Saison komplettierte.

Der zweite Lauf am Sonntagmorgen versprach noch größere Spannung, als eine siebenköpfige Gruppe um den Rennsieg kämpfte. Dank eines cleveren Manövers in der letzten Kurve sicherte sich Piqueras in einem unglaublichen Foto-Finish seinen zweiten Saisonsieg. Die Top-4 trennten gerade einmal 0,037 sec. Während Marcos Ruda und Hakim Danish als Zweiter und Dritter ebenfalls auf das Treppchen kletterten, verpasste der Ire Casey O´Gorman dieses um Haaresbreite.

«Ich weiß nicht, wie ich dieses Rennen gewonnen habe», grinste ein ungläubiger Piqueras nach Lauf 2. «Die Bedingungen waren im Vergleich zum Samstag anders, da die Piste kälter war und weniger Wind wehte, wodurch die Rundenzeiten auch schneller waren als am Vortag», analysierte der Cup-Leader.

«Was für ein Rennen, ich habe keine Worte, um dieses Gefühl zu beschreiben», freute sich ein überwältigter Marcos Ruda, der das Feld von Platz 19 bis auf Platz 2 durchpflügt hatte.

Rookies Cup-Ergebnis, Portimão, Rennen 2 (26. März):

1. Piqueras, 14 Runden in 26:09,348 min

2. Ruda, + 0,002 sec

3. Danish, + 0,017

4. O´Gorman, + 0,018

5. Salmela, + 0,122

6. Carpe, + 0,185

7. Morelli, + 0,358

8. Luciano, + 5,794

9. Roulstone, + 9,443

10. Shahril, + 9,454



Ferner:

17. Rosenthaler, + 34,090

18. Rammerstorfer, + 37,439



Rookies Cup-Ergebnis, Portimão, Rennen 1 (25. März):

1. Piqueras, 14 Runden in 26:12,852 min

2. Carpe, + 0,673 sec

3. Salmela, + 2,128

4. O´Gorman, + 2,772

5. Danish, + 2,783

6. Ferrandez, + 2,895

7. Ruda, + 6,886

8. Moodley, + 6,923

9. Shahril, + 10,700

10. Luciano, + 10,800



Ferner:

17. Rosenthaler, + 30,348

22. Rammerstorfer, + 1:16,681