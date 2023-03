KTM-Rookie Leo Rammerstorfer: «Unterschied ist enorm»

Beim zweitägigen Test des Red Bull Rookies Cup in Portimão erlebte Leo Rammerstorfer ein ereignisreiches Kennenlernen seiner Cup-KTM. Trotz zwei Stürzen freut sich der Österreicher auf sein Grand-Prix-Debüt.

Nach zwei erfolgreichen Jahren in der IDM Supersport 300, die er 2022 mit dem Vizemeistertitel abgeschlossen hatte, steigt Leo Rammerstorfer in dieser Saison in den Grand-Prix-Sport ein. Der Österreicher startet sowohl im Red Bull MotoGP Rookies Cup als auch im Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team in der JuniorGP-Serie.

Rammerstorfer ist einer von insgesamt acht Cup-Neulingen, für die es am 15. und 16. März gemeinsam mit den 18 etablierten Red Bull Rookies beim offiziellen Vorsaisontest auf dem «Autodromo Internacional do Algarve» darum ging, sich mit ihren KTM RC 250 R-Maschinen vertraut zu machen. «Es war natürlich alles Neu für mich», betonte der 18-Jährige. «Ich habe mich von Session zu Session gesteigert, das war sehr wichtig.»

Doch das Cup-Debüt verlief für den Oberösterreicher nicht ganz fehlerfrei. «Am zweiten Tag bin ich auf neuen Reifen leider zwei Mal gestürzt. An dieser Stelle muss ich noch ein besseres Gefühl aufbauen.» Dennoch zog er ein positives Fazit: «Insgesamt bin ich mit dem Test zufrieden, da ich den Abstand zur Spitze kontinuierlich minimiert habe. Jetzt freue ich mich riesig auf das erste Rennwochenende.»

Bislang sammelte Rammerstorfer nur auf dem Supersport 300-Bike von KTM, der KTM RC 390 R, Rennkilometer. Der KTM-Prototyp, der im Rookies Cup zum Einsatz kommt, war für ihn daher eine völlig neue Erfahrung. «Der Umstieg war wirklich enorm, denn die Reifen und das Gewicht der SSP300 sind völlig anders. Die Cup-KTM ist ein richtiges Rennmotorrad, das eine viel aggressivere Fahrweise verträgt.»

Der Sieger des Austrian Junior Cups 2021 ist überzeugt: «Diese Fahrweise muss ich mir erst noch aneignen, aber wenn ich das schaffe, bin ich zuversichtlich, dass ich diese Saison gute Chancen habe.»

Im Rahmen des MotoGP-Auftaktes an der Algarve stehen für Rammerstorfer und die anderen Rookies die ersten beiden Cup-Läufe des Jahres an.

Rennen 2023:

25./26. März: Portimão

29./30. April: Jerez

13./14. Mai: Le Mans

10./11. Juni: Mugello

24./25. Juni: Assen

19./20. August: Spielberg

09./10. September: Misano



Startliste 2023:

2 Amaury Mizera (Frankreich)

5 Leo Rammerstorfer (Österreich)

8 Eddie O‘Shea (Großbritannien)

11 Ruché Moodley (Südafrika)

12 Jacob Roulstone (Australien)

13 Hakim Danish (Malaysia)

14 Cormac Buchanan (Neuseeland)

18 Angel Piqueras (Spanien)

23 Rhys Stephenson (Großbritannien)

25 Alexander Enriquez (USA)

27 Rico Salmela (Finnland)

28 Máximo Quiles (Spanien)

47 Edoardo Boggio (Italien)

50 Carter Thompson (Australien)

54 Alberto Ferrandez (Spanien)

56 Kevin Farkas (Ungarn)

57 Danial Shahril (Malaysia)

67 Casey O'Gorman (Irland)

69 Marcos Ruda (Spanien)

78 Jakob Rosenthaler (Österreich)

81 Lorenz Luciano (Belgien)

83 Alvaro Carpe (Spanien)

88 Shinya Ezawa (Japan)

93 Arbi Aditama (Indonesien)

94 Guido Pini (Italien)

95 Marco Chincolla (Argentinien)