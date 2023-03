Leo Rammerstorfer: «Habe mein Pokerface trainiert»

Mit den Testfahrten in Portimão beginnt für Leo Rammerstorfer das Abenteuer im Red Bull MotoGP Rookies Cup. Der Österreicher hat die Winterpause vielseitig genutzt, um auf seine erste Moto3-Saison vorbereitet zu sein.

Während Jakob Rosenthaler 2023 in seine dritte Saison im Red Bull MotoGP Rookies Cup startet, beginnt für seinen österreichischen Landsmann Leo Rammerstorfer eine neue Reise. Der 18-Jährige holte im Vorjahr den Vizetitel in der IDM Supersport 300 und wurde daraufhin für die 17. Ausgabe der Red Bull-Nachwuchsserie auserkoren.

In einer Woche treffen sich die Rookies zum ersten Rollout in Portimão, wo Rammerstorfer erstmals Bekanntschaft mit seiner KTM RC 250 R machen wird. Eine Woche später finden vom 23. bis 26. März auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» die ersten beiden Saisonrennen im Rahmen des MotoGP-Auftakts statt.

Der Oberösterreicher hat sich intensiv auf seine neue Herausforderung vorbereitet. «Da es meine erste Saison auf einem Moto3-Bike sein wird, habe ich im Winter hart trainiert», bestätigte er und ergänzte: «Laufen, Rad und Ski fahren, Krafttraining und Koordinationsübungen waren stets Teil meines Trainingsplans. Mein treuster Trainingspartner war dabei mein Cousin, der gleichzeitig mein bester Freund ist. Er hat mich bis ans Limit angetrieben, dank ihm fühle ich mich sehr gut vorbereitet.»

Auch abseits seines physischen Trainings hat Rammerstorfer Vorbereitungen getroffen: «Ich habe viel Zeit mit meinen Freunden verbracht, da diese mich immer unterstützen, was mich motiviert und gleichzeitig auch entspannt. Wir haben viel Poker gespielt, um mein Pokerface zu trainieren», scherzte der KTM-Pilot.

Zudem durfte bei den Vorbereitungen des Nachwuchsracers das Training auf der Rennstrecke nicht fehlen: «Um das Gefühl für das Motorrad nicht zu verlieren, war ich zwei Wochen in Spanien trainieren. Ich habe viele Runden in Valencia und Cartagena gedreht. Wenn es das Wetter zugelassen hat, bin ich außerdem mit meiner KTM RC4 in Österreich gefahren und habe auf unserer Motocross-Strecke trainiert, die inmitten unseres Hühnerstalls liegt», beschreib der Sieger des Austrian Junior Cups 2021.

Neben ihren Verpflichtungen im Rookies Cup werden Rammerstorfer und Rosenthaler außerdem im Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team in der JuniorGP-Serie an den Start gehen.

Rennen 2023:

25./26. März: Portimão

29./30. April: Jerez

13./14. Mai: Le Mans

10./11. Juni: Mugello

24./25. Juni: Assen

19./20. August: Spielberg

09./10. September: Misano



Startliste 2023 :

2 Amaury Mizera (Frankreich)

5 Leo Rammerstorfer (Österreich)

8 Eddie O‘Shea (Großbritannien)

11 Ruché Moodley (Südafrika)

12 Jacob Roulstone (Australien)

13 Hakim Danish (Malaysia)

14 Cormac Buchanan (Neuseeland)

18 Angel Piqueras (Spanien)

23 Rhys Stephenson (Großbritannien)

25 Alexander Enriquez (USA)

27 Rico Salmela (Finnland)

28 Máximo Quiles (Spanien)

47 Edoardo Boggio (Italien)

50 Carter Thompson (Australien)

54 Alberto Ferrandez (Spanien)

56 Kevin Farkas (Ungarn)

57 Danial Shahril (Malaysia)

67 Casey O'Gorman (Irland)

69 Marcos Ruda (Spanien)

78 Jakob Rosenthaler (Österreich)

81 Lorenz Luciano (Belgien)

83 Alvaro Carpe (Spanien)

88 Shinya Ezawa (Japan)

93 Arbi Aditama (Indonesien)

94 Guido Pini (Italien)

95 Marco Chincolla (Argentinien)