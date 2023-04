Jerez: Piqueras feiert Triple, Rosenthaler punktet

Angel Piqueras behielt auch im dritten Saisonlauf des Red Bull Rookies Cup die Oberhand und siegte vor Jakob Roulstone und Max Quiles. Jakob Rosenthaler holte nach einem spannenden Fünfkampf Platz 12.

Das erste von zwei Red Bull-Rookies-Cup-Rennen auf dem «Circuito de Jerez-Àngel Nieto» hielt am Samstag einige Überraschungen bereit. Pole-Mann Maximo Quiles führte zu Rennbeginn das Feld an und wehrte die Angriffe seiner Konkurrenten erfolgreich ab. Zur Rennmitte hatte sich an der Spitze eine Vierergruppe, bestehend aus Quiles, Cup-Leader Angel Piqueras, Alvaro Carpe und dem überraschend starken Australier Jakob Roulstone, gebildet.

Quiles erhielt fünf Runden vor Schluss eine Long-Lap-Strafe, die ihn eine Sekunde hinter dem Führungs-Trio auf Platz 4 zurückwarf. Währenddessen setzte sich Piqueras an die Spitze. Hinter ihm kämpften Roulstone und Carpe um die Positionen 2 und 3.

Alles entschied sich in der letzten Kurve: Piqueras durchquerte diese fehlerfrei und sicherte sich damit seinen dritten Sieg in Folge. Dahinter kam es zwischen Roulstone, der sich auf Platz 2 vorgebremst hatte, und Carpe zu einer Berührung, die Quiles die Chance gab, auf die beiden Streithähne aufzuschließen. Im Finish setzte sich der Australier Roulstone auf Rang 2 durch, während sich Quiles den letzten Podestplatz schnappte und Carpe leer ausging.

Der 16-jährige Rennsieger führt die Cup-Wertung nun mit einem komfortablen Vorsprung von 32 Punkten an. «Es war ein hartes Rennen. Ich habe mich gut gefühlt und wusste, dass ich siegen kann. Am Sonntag werde ich versuchen, den vierten Sieg im vierten Rennen einzufahren», so Piqueras.

Roulstone zeigte sich über sein erstes Cup-Podium äußerst erleichtert. «Endlich zahlt sich die harte Arbeit aus. Nach fünf Runden hatte ich Probleme, den Führenden zu folgen. Dennoch ist es mir gelungen, sie nicht ziehen zu lassen. In der letzten Kurve der letzten Runde habe ich mich sehr gut gefühlt und wollte Piqueras überholen. Jedoch habe ich den falschen Gang eingelegt und dadurch nicht den Drive aus der Kurve gehabt. So habe ich den Sieg verloren.»

Quiles, der das Rennen über weite Strecken angeführt hatte, ärgerte sich über seinen Fehler. «Ich habe die Long-Lap-Strafe erst recht spät realisiert. Dadurch hatte ich kaum Zeit, mich zurückzukämpfen. Dennoch hat es am Ende für das Podest gereicht. Das will ich am Sonntag wiederholen.»

Der Österreicher Jakob Rosenthaler sammelte als Zwölfter seine ersten Punkte der Saison, während Leo Rammerstorfer als 21. leer ausging.

Das zweite Rennen des Rookies Cup gibt es am Sonntag ab 09.50 Uhr live auf www.redbull.tv zu sehen.

Rookies Cup-Ergebnis, Jerez, Rennen 1 (29. April):

1. Piqueras, 14 Runden in 25:46,735 min

2. Roulstone, + 0,281 sec

3. Quiles, + 0,305

4. Carpe, + 0,384

5. Salmela, + 6,537

6. Moodley, + 6,578

7. Ferrandez, + 6,772

8. Pini, + 8,177

9. Danish, + 8,148

10. O´Gorman, + 8,599



Ferner:

12. Rosenthaler, + 13,498

21. Rammerstorfer, + 38,615

Red Bull Rookies Cup, Stand nach 3 von 14 Rennen:

1. Piqueras, 75 Punkte, 2. Carpe, 43. 3. Salmela, 38. 4. Danish, 34. 5. O´Gorman, 32. 6. Ruda, 31. 7. Roulstone, 30. 8. Quiles, 21. 9. Ferrandez, 19. 10. Morelli 19. Ferner: 16. Rosenthaler, 4.