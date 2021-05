Moto Trophy 2021: Start zum Mai-Pokal in Hockenheim

Eigentlich ein schönes Ausflugsziel, doch auch die über 400 Teilnehmer der Zweitakt-Klassen, der Superbiker und Supersportler, der Seitenwagen-Abteilung und der Honda Talent Challenge fahren vor leeren Rängen.

Am kommenden Wochenende beginnt endlich für die Piloten der Moto Trophy die Saison 2021. Das Hockenheimer Motodrom mit dem Mai-Pokal-Rennen ist der Austragungsort für den verspäteten Auftakt. Damit endet endlich die rennsportlose Zeit für die über 400 gemeldeten Fahrer.

Mit jeweils über 40 Fahrern voll belegt sind die beiden Zweitaktklassen, die getrennt in der Kategorie Klassik bis etwa Baujahr 1990 und Grand Prix bis zum Ende der Ära starten. Ebenfalls an alte Zeiten erinnern die Fahrer der Klassik 83, die den Viertaktern in den verschiedenen Hubraumklassen der damaligen Epoche bis etwa 1983 vorbehalten ist.

Moderner wird es bei den Superbike-Motorrädern der Jahrgänge bis zum Ende des letzten Jahrhunderts nach dem damaligen Reglement mit 750 cm³ Vierzylindermotoren oder 1000 cm³ Zweizylinder. Hier ist es die starke niederländische Abordnung um Lex van Dijk (Honda TL 1000 SP), Martin van Ruitenbeek und Jeroen Versteeg (beide Kawasaki ZXR 750) die auf den ehemaligen Langstrecken-Weltmeister Heinz Platacis (Kawasaki ZXR 750) trifft. Roger Bantli (Ducati 998SP) aus der Schweiz wird sicher auch ein Wörtchen um den Sieg mitreden, genauso wie der letztjährige Gewinner der Trophy Axel Süß (Aprilia Mille RSV).

Bei den Supersportlern ist Timo Schönhals der Favorit. Doch die Yamaha R6 Fraktion mit Georg Regele, Christoph Mann, Patrick Gleim, dem Dänen Johnny Rasmussen (Kawasaki ZX6) und dem Schweizer René Schmid (Honda CBR 600) versuchen, dem Hessen den Sieg streitig zu machen.

Mit dritten Plätzen vom IDM-Auftakt der letzten Woche im Gepäck hat Nicolai Kraft (Suzuki SV650) aus seiner Heimatstadt Hockenheim mit Sicherheit den kürzesten Anfahrtsweg aller Teilnehmer. Steffen Serway, als Gewinner der Trophy Wertung im letzten Jahr bei den Twins, gilt mit seiner Kawasaki ER6 ebenso als Sieganwärter, wie Uwe Zimmermann (Suzuki SV650).

Der Nachwuchs startet in der Young Rider Trophy in Hockenheim: Die Fahrer der Honda Talent Challenge kämpfen auf den Moto 3-Maschinen um Punkte. Mit Fahrern aus den Niederlanden und der Französin Chloé Battu bekommt die Nachwuchsserie sogar internationales Flair. Ebenfalls mit dabei sind einige Piloten auf den Supersport 300 Maschinen oder dem Yamaha R3-Cup-Motorrädern.

Schließlich kämpfen auch die Dreiradartisten in einem vollen Starterfeld um Punkte zur Jahreswertung, die zwar in einer Startgruppe aber mit getrennter Wertung starten.

Leider sind aufgrund der Verordnungen bezüglich Corona keine Besucher zugelassen. Rennfans können zumindest auf www.raceresults.at aktuell alle Rennen anhand der Rundendurchfahrten direkt mitverfolgen. Ein kleiner Lichtblick in dieser Zuschauerlosen Zeit.

Die Starterliste zur Veranstaltung ist auf der Homepage unter klassik-motorsport.com bzw. honda-talent.com hinterlegt.