Virginia: Yamaha dominiert, Podest-Premiere für Baz

Nach dem Wechsel von Cameron Beaubier in die Moto2 übernimmt Jake Gagne in der MotoAmerica die dominante Rolle seines Landsmanns. Doppelsieg in Virginia, während Loris Baz seine Ducati erstmals auf dem Podium platzierte.

Im ersten Rennen der MotoAmerica-Superbikes am Samstag in Virginia gelang es Yamaha-Pilot Jake Gagne, die Pole-Position in eine komfortable Führung umzumünzen. Der US-Amerikaner ließ seinen Gegnern über die Distanz von 20 Runden keine Chance und gewann letztendlich mit rund zwölf Sekunden Vorsprung vor seinem Yamaha-Kollegen Mathew Scholtz und Teamkollege Josh Herrin.



Der ehemalige MotoGP- und Superbike-WM-Pilot Loris Baz, der das Rennen von Startplatz 2 in Angriff genommen hatte, verpasste das Podium um weniger als eine Sekunde. Der Ducati-Fahrer musste sich ordentlich lang machen, um Suzuki-Pilot Cameron Petersen hinter sich zu lassen. Hector Barbera (BMW) beendete das Rennen auf dem Virginia International Raceway auf Position 6.

Im zweiten Lauf am Sonntag erwischte erneut Gagne den besten Start in das Rennen. Der 28-Jährige fuhr einen noch größeren Vorsprung auf seine Gegner heraus und gewann sein drittes Rennen in Folge.



Loris Baz preschte mit seiner Ducati Panigale V4R auf der 3,6 km langen Piste in der Nähe der Stadt Danville zu seinem ersten Podiumsplatz in der MotoAmerica-Superbike. Der Franzose verlor jedoch 13 Sekunden auf Gagne und hatte nie eine Chance auf den angepeilten ersten Sieg. Den finalen Platz auf dem Podium holte sich Mathew Scholtz, der damit weiterhin in der Gesamtwertung führt.

Josh Herrin fuhr erneut unauffällig zu einem vierten Platz, knapp vor Bobby Fong, der Fünfter wurde. Der Suzuki-Pilot fährt zur Zeit seiner guten Form aus der vergangenen Saison hinterher. Die Top-8 komplettierten Kyle Wyman (Ducati), Cameron Petersen und Ex-GP-Pilot Hector Barbera.

Hinter Scholtz belegt Gagne den zweiten Rang in der Meisterschaft. Der Südafrikaner führt mit gerade einmal sechs Punkten die Serie an. Hinter Gagne folgen Herrin, Fong und Petersen, Loris Baz kletterte auf Gesamtrang 8, ihm fehlen 48 Punkte auf Scholtz.

Ergebnis MotoAmerica Virginia, Lauf 1

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Jake Gagne, Yamaha 20 Runden 2 Mathew Scholtz, Yamaha + 11,849 sec 3 Josh Herrin, Yamaha + 15,478 4 Loris Baz, Ducati + 16,272 5 Cameron Petersen, Suzuki + 16,278 6 Hector Barbera, BMW + 23,184 7 Kyle Wyman, Ducati + 28,561 8 Jayson Uribe, Suzuki + 52,113

Ergebnis MotoAmerica Virginia, Lauf 2

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Jake Gagne, Yamaha 20 Runden 2 Loris Baz, Ducati + 13,933 sec 3 Mathew Scholtz, Yamaha + 15,191 4 Josh Herrin, Yamaha + 15,989 5 Bobby Fong, Suzuki + 17,342 6 Kyle Wyman, Ducati + 21,357 7 Cameron Petersen, Suzuki + 23,367 8 Hector Barbera, BMW + 26,538

Stand MotoAmerica nach Virgina