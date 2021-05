Ab 2022: Triumph-Motoren auch in der Moto2-EM 08.05.2021 - 12:58 Von Jordi Gutiérrez

Moto2-EM © Da Rin 765-ccm-Dreizylinder-Motoren von Triumph

Was in der Moto2-WM seit 2019 Standard ist, musste in der Europameisterschaft noch warten: 2022 werden nun aber auch in der CEV-Serie Triumph-Motoren aus der Weltmeisterschaft zugelassen.