Gurecky und Luciano: Vom NTC zum Red Bull Rookies Cup

Die beiden Besten des Northern Talent Cup 2021, Jakub Gurecky und Lorenz Luciano, machen sich bereit für den nächsten Schritt auf dem Weg zur MotoGP. Freddie Heinrich bekommt 2022 eine zweite Chance.

Dorna Sports hat zwei Fahrer aus dem Northern Talent Cup 2021 ausgewählt, um den nächsten Schritt auf der Road to MotoGP zu machen. Der tschechische Fahrer Jakub Gurecky, der den Titel in dieser Saison gewonnen hat, und der zweimalige Vizemeister Lorenz Luciano aus Belgien werden beide im Red Bull MotoGP Rookies Cup 2022 als von der Dorna ausgewählte Fahrer antreten.

Der Northern Talent Cup wurde 2019 in einer Kooperation von ADAC, KTM und Dorna ins Leben gerufen und zielt darauf ab, Fahrern aus nord- und mitteleuropäischen Ländern eine neue Möglichkeit zu geben, ihren Traum vom Motorradrennsport zu verfolgen. Er ist als Sprungbrett zwischen den nationalen Meisterschaften auf niedrigerem Niveau und dem FIM CEV Repsol und/oder Red Bull MotoGP Rookies Cup gedacht.

Als weiterer Schritt auf dem Weg in die Weltmeisterschaft steht ein Platz im Red Bull MotoGP Rookies Cup in der folgenden Saison für den oder die NTC-Fahrer zur Verfügung, die nach Ansicht der Dorna die beeindruckendsten Fortschritte und/oder das größte Potenzial gezeigt haben. In diesem Jahr werden sowohl Gurecky als auch Luciano aufsteigen und sich den drei Fahrern aus der ersten Saison des NTC anschließen, die für 2021 aufgestiegen sind: Meister Soma Görbe, der Österreicher Jakob Rosenthaler und der deutsche Fahrer Freddie Heinrich, letzterer von Dorna Sports ausgewählt.

Gesamtwertung NTC 2021

1. 172 Punkte Jakub Gurecky (CZE)

2. 133 Punkte Lorenz Luciano (BEL)

3. 100 Punkte Rossi Moor (HUN)

4. 80 Punkte Jonas Kocourek (CZE)

5. 80 Punkte Niklas Kitzbichler (AUT)

6. 72 Punkte Kas Beekmans (NED)

7. 70 Punkte Lenoxx Phommara

8. 57 Punkte Stephan Zuda (CZE)

9. 55 Punkte Jacopo Hosciuc (ROU)

10. 42 Punkte Kevin Farkas (HUN)

11. 42 Punkte Tibor Varga (HUN)

12. 29 Punkte Martin Vincze (HUN)

13. 28 Punkte Loris Veneman (NED)

14. 26 Punkte Noel Willemsen (GER)

15. 25 Punkte Jordan Bartucca (SW)