Alpe Adria verschiebt Auftakt wegen Corona-Auflagen

Bis 31. März 2022 gelten in Italien strenge Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Alpe Adria-Organisatoren befürchten massive Einbrüche bei den Anmeldungen. Absage des Rennens.

Im italienischen Cremona hatte die Alpe Adria Circuit Racing Commission und das Alpe Adria Management Board den Auftakt für das letzte März-Wochenende geplant. Daraus wird nichts, denn die Verantwortlichen mussten die Veranstaltung absagen. «Aufgrund des anhaltenden Ausnahmezustandes in Italien und der Einhaltung des Super Green Passes bis zum 31. März, der zu einem großen Mangel an Fahrern führen kann, wird die Meisterschaft nicht im März starten», so die Erklärung.

Obwohl viele Länder aktuell die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie lockern, ist die Einreise nach Italien bis Ende März noch mit Regeln verknüpft. Geimpft, genesen und getestet lauten die Spielregeln bei der Einreise. In vielen Bereichen gilt allerdings die 2G-Regel, geimpft und/oder genesen. Als Vorlage dient in Italien der Super Green Pass, ähnlich dem Impfpass oder Impf-Zertifikat in anderen Ländern. Kontrolliert wird in Hotels, Restaurants und auch sonst bei jeder sich bietenden Gelegenheit.

Damit verschiebt sich der Auftakt der Alpe Adria Meisterschaft in den April. Stattfinden soll das dann in Tschechien. Weitere Details sollen bald folgen. In den nächsten Tagen soll auch das aktuelle technische Reglement veröffentlicht werden. Damit schrumpft die Serie aktuell auf vier Veranstaltungen. Doch für Mai sind die Macher auf der Suche nach einem weiteren Austragungsort, wieder in Italien, wo bis dahin aller Voraussicht nach der Super Green Pass Geschichte sein wird.

Termine Alpe Adria Meisterschaft 2022

22.-24. April Tschechische Republik, TBA

Mai Italien TBA

24.-26. Juni Kroatien, Friedhof

08.-10. Juli Slowakei, Slovakiaring

26.-28. August Kroatien, Grobnik