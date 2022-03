DLC 1000km Hockenheim: Nach zwei Jahren Pause zurück

Die Rennsaison auf dem Hockenheimring beginnt traditionell am Karsamstag. Zwei Jahre hat der Deutsche Langstrecken Cup – DLC beim Hockenheimtermin coronabedingt aussetzen müssen.

Am 16. April 2022 starten morgens um 9 Uhr auf dem Hockenheimring wieder die Motoren für das Zeittraining. Die Herrschaften des Deutschen Langstrecken Cup machen nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder Station auf der ehemaligen Formel 1- und Motorrad-GP-Strecke. Doch Rundenrekorde werden nicht unbedingt angepeilt. Konstanz ist eher das Thema der Langstrecken-Fraktion.

Nach dem Training und einem Pitwalk von 10.30 bis 11.30 Uhr geht es dann in die Startaufstellung und mit dem Le-Mans-Start in das Rennen über 1000km (204 Runden). Zwei bis drei Fahrer je Team teilen sich die Distanz auf und zeigen bis zum frühen Abend hoffentlich Motorsport vom Feinsten. Gewertet werden die Teams in drei Klassen: Endurance (ein Motorrad), sowie Moto 600 und Moto 1000 (Mehrmotorradteams).

Besonderheit des DLC sind das offene Fahrerlager und die offenen Boxen. Zuschauer kommen so mit den Teams und Fahrern ins Gespräch und können die Fahrerwechsel direkt vom Boxendach aus der ersten Reihe beobachten. «Da Ostern in diesem Jahr sehr spät im Kalender ist», erklären die Organisatoren, «rechnen wir Mitte April in der Rheinebene mit besten Bedingungen für Fahrer und Zuschauer.» Auch wenn die Einschreibung für die festen Teams abgeschlossen ist, gibt es noch Plätze für Gaststarter.

Wer am Kars-Samstag selbst Lust auf Rennfahren hat, sollte sich beeilen und seine Anmeldung abgeben.

Für alle Zuschauer öffnet die Tageskasse am Karsamstag mit Tickets (inkl. Fahrerlagerzugang) für 15 Euro pro Person, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren kommen kostenlos rein.

Termine DLC 2022

16.04.2022 1000km Hockenheimring

26.06.2022 6 Stunden Nürburgring

10.07.2022 6-Stunden Autodrom Most (CZ)

08.10.2022 6-Stunden Motorsportarena Oschersleben