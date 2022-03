Ausstellung würdigt Lebenswerk von Siegfried Merkel

Mitte März eröffnete das Textil- und Rennsport Museum Hohenstein-Ernstthal seine lange geplante, doch immer wieder verschobene Sonderausstellung «Leben in zwei Takten - Der Rennfahrer und Restaurator Siegfried Merkel».

Nach den zwei Corona-Jahren mit nur eingeschränktem Museumbetrieb war es Mitte März endlich soweit, dass das Textil- und Rennsport Museum Hohenstein-Ernstthal, kurz TRM-HOT, seine lange geplante doch immer wieder verschobene Sonderausstellung «Leben in zwei Takten - Der Rennfahrer und Restaurator Siegfried Merkel» eröffnen konnte.

Die Zeit des Wartens hatte zumindest einen positiven Nebeneffekt, denn da Siegfried Merkel am 6. März seinen 80. Geburtstag feierte, war die Eröffnung ein passendes Geburtstagsgeschenk für den Zwickauer Ex-Rennfahrer.

Neben den geschichtsträchtigen Exponaten der Dauerausstellung ergänzt die besagte die Sonderschau das Museumsportfolio auch in Bezug auf das Jubiläum «100 Jahre Motorradbau in Zschopau» perfekt. Denn auch der DDR-Rennfahrer der 1960er- und 1970er-Jahre fuhr natürlich auf MZ.

Im Jahr 2000 schwang sich Siegfried Merkel in der Klassik-Szene erstmals wieder in den Sattel einer Rennmaschine, natürlich einer 125er-MZ und blieb ihr für 20 Jahre treu. Doch auch als Restaurator verdiente sich Siegfried Merkel seit seinem Comeback-Jahr einen wohlklingenden Namen und hielt so manche MZ am Laufen.

Die Sonderausstellung «Leben in zwei Takten - Der Rennfahrer und Restaurator Siegfried Merkel» zieren drei Ex-Siegfried-Merkel-Motorräder, eine 125er-MZ-RE des Baujahres 1963 sowie zwei «Neckermann-MZ», die gegen Ende der 1960er-Jahre vom westdeutschen Versandhaus-Konzern für harte Devisen importiert und an West-Rennfahrer verkauft wurden. Sie alle hat Siegfried Merkel sorgfältig restauriert, teilweise selbst gefahren und schließlich wieder veräußert.

Die Merkel-MZ von 1963 landete schließlich dauerhaft im Textil- und Rennsport Museum Hohenstein-Ernstthal. «Dank auch einiger Fördergelder, konnten wir eine MZ von Herrn Merkel ankaufen und haben dazu zwei Leihgaben von sogenannten Neckermann-MZ erhalten», erklärte Museumsleiterin Marina Palm bei der feierlichen Eröffnung. «Diese können wir nun unseren Gästen zusammen mit weiteren Ausrüstungsgegenständen und Accessoires präsentieren und freuen uns, dass uns Herr Merkel bei der Ausgestaltung so tatkräftig unterstützt hat.»

Die Sonderausstellung «Leben in zwei Takten - Der Rennfahrer und Restaurator Siegfried Merkel» ist vorerst bis mindestens zum 31. Oktober 2022 geöffnet, könnte gegebenenfalls aber auch noch verlängert werden.

Das Textil- und Rennsport Museum Hohenstein-Ernstthal hat täglich außer montags von 13:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro, ermäßigte Eintritts- sowie Familien- und Gruppenkarten sind entsprechend günstiger.

Weitere Informationen finden Sie unter www.trm-hot.de.