Lena Kemmer möchte männlicher Konkurrenz einheizen

Im Vorjahr schrammte Lena Kemmer hauchdünn an ihrer ersten Top-3-Platzierung vorbei. Heuer möchte die junge Steirerin im Austrian Junior Cup einen weiteren Schritt in ihrer Karriereplanung machen.

Mit dem achten Rang in der Endwertung des Austrian Junior Cups lieferte Lena Kemmer in ihrer ersten Rennsaison eine beachtliche Leistung ab. Bei den Finalläufen auf dem Red Bull Ring verpasste sie auf ihrer KTM RC4R mit zwei vierten Rängen denkbar knapp eine Podiumsplatzierung.

Um für die zweite Saison in der Nachwuchsserie, die von KTM zusammen mit der österreichischen Motorsportföderation AMF und dem Projekt Spielberg initiiert wurde und deutschsprachigen Fahrern und Fahrerinnen den Einstieg in den Rennsport erleichtern soll, bestens gerüstet zu sein, hat sich die ehrgeizige Sportlerin akribisch vorbereitet, um der männlichen Konkurrenz so richtig einzuheizen.

«Der Winter ist in meiner Heimat bekanntlich lang, an Motorradfahren ist in unseren Breiten nicht zu denken, aber ich habe die Zeit sinnvoll genutzt und habe an meiner körperlichen Fitness gearbeitet», ließ die junge Steirerin wissen. «Darüber hinaus konnte ich zwei Wochen auf verschiedenen Rennstrecken in Spanien an meiner Fahrtechnik feilen. Die restliche Zeit habe ich bei uns mit Hallentrainings verbracht.»

«Der Austrian Junior Cup war im Vorjahr für mich die perfekte Chance mit dem Motorradrennfahren anzufangen. Er bietet mir die optimale Plattform, mich weiter zu steigern und besser zu werden. Mein Ziel für dieses Jahr sind Podiumsplatzierungen; die Gesamtwertung möchte ich in den Top-5 beenden. Mitte April werde ich beim Roll Out meine diesjährigen Konkurrenten kennenlernen, denn es sind einige neue Fahrer dabei.»

Neben dem Austrian Junior Cup möchte sich Kemmer, deren Vater Herbert bereits ein erfolgreicher Rennfahrer und Teamchef in der Endurance-Weltmeisterschaft war, dieses Jahr erstmals mit ihrer KTM RC390 auf diversen europäischen Rennstrecken auch international beweisen. «Das soll die Vorbereitung in Richtung Europameisterschaft sein.»

Termine 2022

14.04. – 15.04. Red Bull Ring (Official Roll Out)

29.04. – 01.05. Slovakia Ring

24.06. – 26.06. Most (mit IDM)

15.07. – 17.07. Grobnik/Rijeka

12.08. – 13.08. Red Bull Ring

02.09. – 04.09. Red Bull Ring (mit IDM)

23.09. – 25.09. Hockenheimring (mit der IDM)