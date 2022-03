IRRC Superbike: Grams, Maurer & Datzer die Favoriten

Die deutschsprachige Speerspitze in der IRRC Superbike: Datzer (55), Maurer (18), Grams (26)

15 Deutsche und vier Schweizer haben ihre Nennung für die International Road Racing Championship (IRRC) abgegeben. Rennfahrer aus Österreich sucht man in den vorläufigen Teilnehmerlisten vergeblich.

Wenn am 30. April auf dem Varsselring im niederländischen Hengelo der Startschuss für die diesjährige International Road Racing Championship (IRRC) fällt, werden 15 Rennfahrer aus Deutschland und vier aus der Schweiz das Training in Angriff nehmen. Nach derzeitigem Stand gibt es keine Anmeldungen aus Österreich.

Vor allem in der Klasse Superbike führt der Titel zweifellos wieder über die deutschsprachigen Piloten. Mit Didier Grams (BMW), der vor einem Jahr ein baldiges Ende seiner erfolgreichen Karriere nicht ausschließen wollte, hat sich der Titelverteidiger entschlossen, doch noch eine Saison anzuhängen. Die Aussicht auf einen sechsten Gesamtsieg in der Premiumklasse scheint für ihn doch zu verlockend zu sein.

Mit seinem Deutschen Landsmann David Datzer (BMW) und dem Schweizer Vize-Meister Lukas Maurer (Kawasaki), der sich mit dem Gesamtsieg vor Augen bei einem Sturz in Frohburg schwer verletzt hatte, sind ihm im Vorjahr zwei mächtige Gegner erwachsen, aber auch Dritten der letztjährigen Meisterschaft, den Niederländer Joey den Besten (Kawasaki), dürfen Chancen auf den Titelgewinn eingeräumt werden.

In der Klasse Supersport dürfte auch 2022 kein Weg an Pierre Yves Bian (Kawasaki) vorbeiführen. Der Franzose war im Vorjahr mit fünf Siegen und zwei zweiten Plätzen in acht Läufen die dominierende Erscheinung. Mit dem Niederländer Ilja Caljouw (Yamaha) und dem Tschechen Petr Najman (Triumph) hatte er allerdings zwei bärenstarke Konkurrenten, die ihm auch heuer wieder schwer zusetzen köntten.

Nicht zu vergessen ist der tschechische Yamaha-Fahrer Marek Cervený, der diese Kategorie bereits in den Jahren 2015 und 2016 gewinnen konnte. Aus deutscher Sicht werden der nach seinem schweren Sturz in Horice wieder einsatzfähige Christian Schmitz (Yamaha), Sebastian Frotscher (Yamaha) und Thomas Walther (Yamaha) zu beachten sein.

Wichtigste Startnummern

Superbike: 1 Didier Grams (D), BMW). 4 Nico Müller (D), BMW. 7 Vassilios Takos (GR), Yamaha. 14 Ilja Caljouw (NL), Kawasaki. 17 Matthieu Pauchard (CH), Suzuki. 18 Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 20 Karl Verandah (D), Honda. 24 Patrick Hoff (D), BMW. 44 Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 55 David Datzer (D), BMW. 64 Reinhard Strack (D), Yamaha. 65 Joey den Besten (NL), Kawasaki. 76 Hanno Brandenburger (D), Suzuki. 85 Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 174 Laurent Hoffmann (B), BMW. 185 Andreas Jochum (D), Yamaha. 192 Marcel Elsner (D), BMW. 199 Pierre Yves Bian (F), Kawasaki. 753 Rene Grundei (D), BMW.



Supersport: 1 Pierre Yves Bian (F), Kawasaki. 4 Christian Schmitz (D), Yamaha. 14 Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 19 Erwan Bannwart (CH), Kawasaki. 27 Rico Vetter (D), Kawasaki. 44 Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 45 Marek Cervený (CZ), Yamaha. 69 Petr Najman (CZ), Triumph. 77 Thomas Walther (D), Yamaha. 185 Andreas Jochum (D), Yamaha.

Terminkalender IRRC 2022

30.04. – 01.05. Hengelo (NL)

01.07. – 03.07. Imatra (FIN)

23.07. – 24.07. Chimay (B)

13.08. – 14.08. Horice (CZ)

17.08. – 18.09. Frohburg (D)