Alpe Adria Championship kehrt nach Brünn zurück

Wegen der Corona-Einschränkungen musste der Auftakt 2022 der Alpe Adria Meisterschaft in Italien abgesagt werden. Jetzt handelte man einen Deal mit den tschechischen Kollegen aus. Zwei Rennen neu im Kalender.

«Automotodrom Brno, Alpe Adria Motorrad Union, Autoklub Ceské Republiky, Road Racing Club und CAMS freuen sich», heißt es von den Verantwortlichen für die Alpe Adria Meisterschaft, «mitteilen zu können, dass zwei weitere Rennen in den Kalender der Alpe Adria International Motorrad Championship 2022 Saison hinzugefügt wurden. Beide Rennen werden auf dem Brno Circuit im Spring Prix Brno und im Herbst Grand Prix von Bohumil Staña ausgetragen.»

«Mit großer Freude kann ich bestätigen», so Ivana Ulmanová, Geschäftsführerin des Automotodrom Brno, «dass Brno Circuit in dieser Saison zwei Rennwochenenden der Alpe Adria International Motorrad Championship ausrichten wird. Unser ständiger Einsatz besteht darin, den Motorradsport sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene zu unterstützen. Mit der Zusage des AAIMC zum gut etablierten internationalen Motorrad-Event des Road Racing Club, freuen wir uns, alle Rennfahrer und Fans auf unserer Rennstrecke zu begrüßen. Die Alpe Adria International Motorrad Championship ist ein traditionelles Event mit einer großen Geschichte, und wir werden es gerne wieder bei uns ausrichten. Ich danke allen beteiligten Parteien für ihre Bemühungen, die erste Idee zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.»

Zahlreiche Treffen waren nötig, um zu einer für alle annehmbaren Lösung zu finden. Die Meisterschaft wird somit m April in Brünn beginnen und an gleicher Stelle im Oktober enden. «Es ist immer positiv, eine so bedeutungsvolle Partnerschaft anzukündigen, und wir sind mehr als glücklich darüber», erklärt Petr Civín, Vorsitzender des Road Racing Club und der Road Racing Sektion CAMS. «Diese Verbindung gibt den Rennfahrern die einmalige Gelegenheit, sich dieser Herausforderung zu stellen.»

Mit Matej Smrz ist auch ein ehemaliger Rennfahrer bei der Organisation mit am Start. «Ich freue mich über die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Automotodrom Brno, Autoklub CR und AAMU», stellt er als ACCR - CCR Vorsitzender klar. «Beide Rennen in Brno, organisiert von Herrn Civín, sind starke Motorradveranstaltungen, also ist ihre Aufnahme in die AAIMC- und MMUR-Kalender definitiv das Richtige. Ich glaube fest daran, dass Fahrer und Fans diese Vereinbarung zu schätzen wissen. Es gibt nicht nur vier Standard-Motorradrennklassen, sondern wir konnten uns auf traditionell in Brno angekündigte Straßenrennen-Klassen einigen. Ich möchte mich bei allen Parteien für ihren hilfreichen Ansatz bedanken. Ich freue mich auf den Beginn einer neuen Zusammenarbeit.»

Termine Alpe Adria 2022

22.-24.04.2022 Brno Circuit

27.-29.05.2022 Italien TBC

24.-26.06.2022 Grobnik/Rijeka

08.-10.07.2022 SlovakiaRing

26.-28.08.2022 Grobnik/Rijeka

30.09.-02.10.2022 Brno Circuit