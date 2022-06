Lukas Tulovic: «Ich musste mich geschlagen geben»

Im Juli geht es in Jerez weiter

Der Kalex-Fahrer Lukas Tulovic erzielte am Sonntag bei der Moto2-Europameisterschaft zwei zweite Plätze in Barcelona. Im Anschluss berichtete er über seine Erfahrungen und Erlebnisse beim dritten Wochenende der Saison.

Zwei Rennen standen am Sonntag auf dem Programm der Moto2-EM auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Lukas Tulovic kam mit der Gesamtführung aus drei Siegen in drei Rennen nach Montmelo. Am Samstag bewies er mit der Pole-Position, das der Sieg erneut über ihn laufen wird.

Doch der 17-Jährige Senna Agius packte an diesem 12. Juni alles aus, denn er lieferte eine spektakuläre Show ab. Der Australier nahm dem Deutschen vom Liqui Moly Intact GP Junior Team mehr als zehn Sekunden ab. Dennoch war «Tulo» nicht unzufrieden mit dem Wochenende.

«Ab Donnerstag haben wir gleich einen guten Speed gefunden. Ich habe mich sehr wohl gefühlt auf dem Motorrad. Es wurde von Tag zu Tag auf der Strecke heißer. Auch die Außentemperaturen wurden immer wärmer. Die erste Qualifkation lief dann auch hervorragend», freute sich Tulovic im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Mir ist eine sehr starke Runde gelungen. Im zweiten Qualifying haben wir den Fokus auf das Rennen gelegt, außerdem hatte ich einen kleinen Ausrutscher.»

«Ich war dennoch zufrieden und bereit für die Rennen», setzte der 21-Jährige das Gespräch fort. «In Lauf 1 hatte ich einen super Start, konnte anschließend eine Menge Führungsarbeit leisten. Senna hing mir im Nacken, aber ich bin in Ruhe meinen Rhythmus gefahren. Die Pace war extrem hoch. Leider habe ich einen kleinen Fehler in der vorletzten Runde gemacht, wodurch er mich überholen konnte. Diese Situation hat das Rennen am Ende entschieden.»

Auch im zweiten Lauf auf dem 4,657 km langen Kurs reichte es nicht für den erhofften Sieg. «Zum zweiten Rennen haben wir quasi nichts verändert. Mit einem neuen Satz Reifen konnten wir erneut stark starten. Die Anfangsphase war super, aber dann habe ich extrem zu kämpfen gehabt mit dem Vorder- wie auch dem Hinterrad. Mir fehlte das Vertrauen, auch der Grip war plötzlich nicht mehr da», klagte der Kalex-Fahrer. «Ich musste mich geschlagen geben, die Punkte einfach mitnehmen.»

In der Meisterschaft führt der Eberbacher weiterhin. 25 Zähler liegt er vor Agius. «Leider muss ich Platz 2 akzeptieren, aber trotzdem war es ein positives Wochenende. Wir müssen an den schlechten Dingen arbeiten bis zum nächsten Rennen in Jerez. Dort wird es sicher genau so heiß, doch wir wollen uns zurück kämpfen», lautete die Kampfansage von Tulovic.

In der EM-Gesamtwertung liegt Tulovic nach fünf Rennen 25 Punkte vor Agius. Das nächste Rennen findet am 3. Juli in Jerez de la Frontera statt.

Ergebnis Moto2-EM, Barcelona, Rennen 1 (12. Juni):

1. Senna Agius, Kalex, 17 Runden

2. Lukas Tulovic, Kalex, + 0,668 sec

3. Alex Escrig, Kalex, + 22,607

4. Alex Toledo, Kalex, + 27,837

5. Roberto Garcia, Kalex, + 34,246

6. Matthias Rato, Kalex, + 38,321

7. Yeray Ruiz, Kalex, + 38,339

8. Marc Alcoba, Kalex, + 38,618

9. David Sanchis, MV Agusta, + 39,010

10. Hector Garzo, MV Agusta, + 42,839



Ferner:

22. Nicolas Czyba, Yamaha, + 1:43,140 min

Nicht gestartet: Kevin Orgis, Yamaha

Ergebnis Moto2-EM, Barcelona, Rennen 2 (12. Juni):

1. Senna Agius, Kalex, 17 Runden

2. Lukas Tulovic, Kalex, + 12,132 sec

3. Alex Toledo, Kalex, + 24,368

4. Alex Escrig, Kalex, + 24,542

5. Miguel Pons, Bravo, + 26,085

6. Marc Alcoba, Kalex, + 26,181

7. Piotr Biesiekirski, Kalex, + 28,685

8. Hector Garzo, MV Agusta, + 32,427

9. David Sanchis, MV Agusta, + 42,726

10. Matthias Rato, Kalex, + 42,739



Ferner:

27. Kevin Orgis, Yamaha, + 1 Runde

Ausgeschieden: Nicolas Czyba, Yamaha

Stand Moto2-EM nach 5 von 11 Rennen:

1. Tulovic, 115 Punkte. 2. Agius, 90. 3. Escrig, 74. 4. Toledo, 66. 5. Rato, 51. 6. Ruiz, 31. 7. Cardelus, 27. 8. Garcia, 26. 9. Montero, 23. 10. Paz, 22. Ferner: 21. Czyba, 9. 24. Orgis, 4.

Ergebnis JuniorGP (Moto3), Barcelona, Rennen 1 (12. Juni):

1. José Rueda, Honda, 16 Runden

2. Syarifuddin Azman, Honda, + 11,364 sec

3. Filippo Farioli, GASGAS, + 11,466

4. Àngel Piqueras, Honda, + 11,715

5. David Salvador, Husqvarna, +11,730

6. Harrison Voight, Honda, + 17,785

7. Colin Veijer, KTM, + 18,523

8. Adrian Cruces, KTM, + 18,608

9. Nicola Carraro, KTM, + 18,641

10. David Almansa, KTM, + 18,661



Ferner:

22. Noah Dettwiler, KTM, + 42,706

24. Jakob Rosenthaler, KTM, + 42,741

Ausgeschieden: Phillip Tonn, KTM

Ergebnis JuniorGP (Moto3), Barcelona, Rennen 2 (12. Juni):

1. José Rueda, Honda, 16 Runden

2. Syarifuddin Azman, Honda, + 8,161 sec

3. Filippo Farioli, GASGAS, + 8,586

4. Àngel Piqueras, Honda, + 8,629

5. David Almansa, KTM, +10,063

6. David Salvador, Husqvarna, + 10,075

7. David Alonso, GASGAS, + 10,706

8. Harrison Voight, Honda, + 16,125

9. Xabi Zurutuza, KTM, + 33,879

10. Alessandro Morosi, Husqvarna, + 33,936



Ferner:

15. Noah Dettwiler, KTM, + 34,284

17. Phillip Tonn, KTM, + 35,261

20. Jakob Rosenthaler, KTM, + 37,268

Stand JuniorGP nach 5 von 12 Rennen:

1. Rueda, 108 Punkte. 2. Salvador, 69. 3. Azman, 62. 4. Alonso, 61. 5. Farioli, 60. 6. Piqueras, 57. 7. Buasri, 41. 8. Cruces, 37. 9. Zurutuza, 25. 10. Almansa, 24. Ferner: 24. Dettwiler, 3.