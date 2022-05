Valencia: Nächste Pole für Lukas Tulovic (Intact GP)

Moto2-EM-Leader Lukas Tulovic sicherte sich auf der Kalex des Intact-Junior-Teams mit der Pole-Position die beste Ausgangslage für das dritte Saisonrennen am Sonntag in Valencia.

An diesem Wochenende findet auf dem 4,005 km langen Circuit Ricardo Tormo das zweite Meeting der FIM JuniorGP-Serie (vormals CEV-Repsol-Meisterschaft) statt. Lukas Tulovic reiste nach einem fulminanten Doppelsieg beim Saisonauftakt vor zwei Wochen in Estoril als Moto2-EM-Leader nach Spanien.

Der 21-jährige Eberbacher bescherte dem Liqui Moly Intact GP Junior Team am Samstag in Valencia die zweite Pole-Position der Saison. Tulovic setzte im ersten Qualifying in 1:34,777 min die Richtzeit, gerade einmal 0,027 sec vor Alex Escrig (Yamaha Philippines Stylo).

In der zweiten Qualifying-Session wurden diese Zeiten nicht mehr erreicht. Die Nachmittagsbestzeit von Escrig war eine 1:35,345 min. Damit steht Tulovic für das 19-Runden-Rennen mit Start um 13 Uhr auf Startplatz 1 – neben Escrig und Senna Agius (Promoracing).

Zur Erinnerung: Die Rennläufe werden wie gewohnt auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Serie übertragen. Die Startzeiten sind weiter unten angeführt.

Moto2-EM, Valencia, Qualifying kombiniert (21. Mai):

1. Lukas Tulovic, Kalex, 1:34,777 min

2. Alex Escrig, Kalex, + 0,027 sec

3. Senna Agius, Kalex, + 0,568

4. Hector Garzo, MV Agusta, + 0,872

5. Xavier Cardelus, Kalex, + 1,059

6. Tommaso Marcon, Kalex, + 1,685

7. Roberto Garcia, Kalex, + 1,798

8. Piotr Biesiekirski, Kalex, + 1,949

9. Juan Rodriguez*, Yamaha, + 2,076

10. Mattia Rato, Kalex, + 2,180



Ferner:

19. Nicolas Czyba*, + 4,149

20. Kevin Orgis*, + 4,156



*= Klasse Superstock 600

JuniorGP Startzeiten, Valencia, Sonntag (21. Mai):

11.00 Uhr: Rennen 1 JuniorGP (18 Runden)

12.00 Uhr: Rennen 1 ETC (17 Runden)

13.00 Uhr: Rennen Moto2-EM (19 Runden)

14.00 Uhr: Rennen 2 JuniorGP (18 Runden)

15.00 Uhr: Rennen 2 ETC (17 Runden)