Mathis Bellon (8): Nach Minibike-Unfall verstorben

Eine schreckliche Nachricht erschüttert die Motorrad-Szene: Sechs Tage nach dem Sturz auf der Kartstrecke von Ala (Trentino) ist der erst achtjährige Franzose Mathis Bellon den schweren Verletzungen erlegen.

Das Unglück ereignete sich bereits am vergangenen Freitag, 22. Juli: Einstimmigen Medienberichten zufolge kam Mathis Bellon mit seinem Ohvale-Minibike im freien Training zu einem Event der CNV-Motoasi-Meisterschaft auf der Piste von «Ala Karting» zu Sturz. Ein nachfolgender Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und überrollte den jungen Franzosen.

Der Ernst der Lage war sofort klar, der Achtjährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und später noch nach Montpellier in Frankreich überstellt. Die Ärzte konnten sein Leben trotz aller Bemühungen aber nicht mehr retten, am Donnerstag verstarb Mathis Bellon.

«Kleiner Mathis, uns fehlen die Worte, um zu beschreiben, welche Traurigkeit uns erfüllt. Du wirst immer in unseren Herzen bleiben», ließ CNV Motoasi ausrichten.

Mathis war ein Schüler von Sebastien Gimberts «Race Experience School» und hatte in seiner Altersklasse bereits erste Erfolge erzielt. Gleichzeitig war er ein BMX-Talent.

Unsere Gedanken gelten seiner Familie und seinen Freunden.