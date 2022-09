US-Finale: Wie Danilo Petrucci (Ducati) Champion wird

Für Danilo Petrucci wird es am Samstag und Sonntag im Barber Motorsport Park ernst. Der Ducati-Star kämpft beim Saisonfinale um seinen ersten US-Superbike-Titel, doch Jake Gagne (Yamaha) führt die Meisterschaft an.

Im Barber Motorsports Park findet an diesem Wochenende das Finale der MotoAmerica statt. In der Superbike-Klasse kommt es also zum großen Showdown zwischen Yamaha-Star Jake Gagne und dem ehemaligen MotoGP-Piloten Danilo Petrucci (Ducati). Beide Fahrer fuhren eine harte Saison gegeneinander, doch zuletzt war Gagne im Trockenen schneller als sein italienischer Mitstreiter.

Gagne, der im letzten Jahr erstmals US-Superbike-Champion geworden war, kommt mit einem Punktevorsprung von vier Punkten zur Rennstrecke im Bundesstaat Alabama. Der Yamaha-Fahrer gewann elf der bisherigen 18 Saisonrennen, doch dreimal schied der 29-Jährige in diesem Jahr aus.

Danilo Petrucci, der im letzten Jahr noch für KTM in der MotoGP-Klasse unterwegs war und anschließend bei der Rallye Dakar unterwegs war, triumphierte in fünf Läufen 2022. Der Fahrer vom Warhorse HSBK Racing Ducati NYC fuhr außerdem in zehn weiteren Rennen auf das Siegerpodest. «Petrux» triumphierte zuletzt in New Jersey mit seiner Panigale V4R im Regen.

Im Barber Motorsports Park hat Petrucci an diesem Wochenende die Chance auf seinen ersten MotoAmerica-Superbike-Titel, dafür muss er in beiden Rennen auf dem 3,7 km langen Kurs insgesamt mindesten fünf Punkte mehr holen als Gagne. Sollte der Italiener jedoch im ersten Rennen am Samstag ausscheiden und Gagne gewinnt, dann ist der US-Amerikaner vor dem letzten Rennen Champion.

Stand nach 18 von 20 Rennen:

1. Gagne, Yamaha, 331 Punkte

2. Petrucci, Ducati, 327

3. Petersen, Yamaha, 272

4. Scholtz, Yamaha, 255

5. Barbera, BMW, 173

6. Jacobsen, BMW, 141