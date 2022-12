Anmeldung Yamaha R3 bLU cRU European Cup 23 gestartet 05.12.2022 - 09:47 Von Esther Babel

© Yamaha Chancen für den Nachwuchs

Wer mitmischen will, muss schnell sein. Yamaha bietet für seinen R3 Europa-Cup 30 Startplätze an. An sechs Wochenenden der Superbike-Weltmeisterschaft ist die Nachwuchsschule mit am Start.