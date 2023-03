Luca Hafeneger: Austrian plus Northern Talent Cup

Den Namen Hafeneger hat man in der Vergangenheit schon öfters gehört. Sowohl Vater Dirk als auch Bruder Philipp waren bereits im Rennsport erfolgreich. Jetzt rollt die nächste Generation an den Start.

Luca Hafeneger aus Solingen geht in diesem Jahr im Austrian Junior Cup (AJC) im Rahmen des Northern Talent Cup (NTC) an den Start. Die Teilnehmer des Austrian Junior Cup sind auch im von Dorna, KTM und ADAC initiierten NTC punkteberechtigt. Der jetzt 15-jährige Hafeneger begann 2020 im ADAC Minibike-Cup seine Karriere und wechselte ein Jahr später zur Honda Talent Challenge, bei der auch der ehemalige MotoGP-Pilot Stefan Bradl seine Finger im Spiel hat.

Beim Mai-Pokal Revival 2021 auf dem Hockenheimring bestritt Hafeneger mit 13 Jahren sein erstes Rundstreckenrennen und fuhr in einem Lauf gleich auf einen hervorragenden vierten Platz. Im Vorjahr nahm Luca Hafeneger zuerst an den ersten zwei Veranstaltungen der FIM-MiniGP-Austria-Serie teil und belegte dort mit 37 Punkten den elften Gesamtrang. Danach ging der Solinger bei den letzten zwei Veranstaltungen des Austrian Junior Cup auf dem Red Bull-Ring in Spielberg/Österreich an den Start und belegte im Gesamtklassement mit 51 Punkten den 14. Endrang.

Luca Hafeneger, der am 28. August 2007 geboren wurde, hat sich mit Testfahrten in Portimao/Portugal und Jerez/Spanien sowie Moto Cross-Training gut auf die neue Saison 2023 vorbereitet. Das Auftaktrennen des Northern Talent Cup findet am 22.-23. April 2023 im Rahmenprogramm der Superbike-WM auf der Rennstrecke in Assen/Niederlande statt.

Sein Vater Dirk Hafeneger war ein erfolgreicher Motorradrennfahrer, er bestritt zahlreiche Rennen in der Deutschen Motorrad-Meisterschaft und feierte einige DM-Siege. Danach ging sein älterer Sohn Philipp Hafeneger auch in der deutschen Motorrad-Meisterschaft an den Start und wurde Vize-Europameister in der Supersport-Klasse. In der Saison 2001 startete er in der WM in der 125 ccm-Klasse. Nach einigen Jahren in der IDM Superbike ist er heute als Trainingsanbieter und Instruktor erfolgreich.