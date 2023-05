MiniGP Austria 2023 geht am Red Bull Ring los

Am kommenden Wochenende, dem 20. bis 21. Mai, gehen 26 Zweirad-Talente aus ganz Europa gehen in zwei Klassen auf Punktejagd. In der Steiermark haben die Nachwuchsfahrer ihren ersten großen Auftritt.

Insgesamt vier Rennen stehen bei der ersten Runde der MiniGP-Serie am Red Bull Ring auf dem Programm. Die Premiere für die neue 190er-Klasse beim Saisonauftakt 2023 steht ebenfalls auf dem Zettel. Mehr Teilnehmende, mehr Klassen, mehr Rennen: Die mit Spannung erwartete zweite Saison der MiniGP Austria Series startet am Wochenende (20. bis 21. Mai) am Red Bull Ring. Insgesamt 26 Zweirad-Talente aus ganz Europa gehen bei der ersten Runde in Spielberg in der 160er- und der neuen 190er-Klasse an den Start.

«Ich bin wirklich begeistert, dass der Zuspruch nach dem erfolgreichen ersten Jahr noch einmal deutlich gewachsen ist. Die neue 190er-Klasse ist daher eine absolut logische Ergänzung. Eines war beim Roll-out für die neue Saison schon gut erkennbar: Wir haben 2023 eine bunte Mischung an sehr talentierten Ridern im Fahrerfeld», freut sich Schirmherr Gustl Auinger.

Qualifyings am Samstag, Rennen am Sonntag

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag steht jede Menge Minibike-Action im Driving Center des Red Bull Ring auf dem Programm, darunter jeweils zwei Qualifyings in beiden Klassen am Samstag und zwei Rennen in beiden Klassen am Sonntag. «Durch die neue 190er-Klasse können wir den Fans zusätzliche Rennen bieten, wir freuen uns auf viele packende Duelle und insgesamt vier spannende Rennen zum Saisonauftakt», so Rene Binna vom Veranstalter BG Sportpromotion.

Talente von morgen: Jeder darf mal

Interessierte Kinder haben an jedem Rennwochenende der MiniGP Austria Series die Gelegenheit, vor Ort erste Eindrücke vom Zweirad-Sport zu gewinnen: Im Rahmen der sogenannten ‚Ohvale-Experience‘ können die Minibikes in einem sicheren Umfeld und an der Seite von geschulten Instruktoren ausprobiert werden. Zeitslots bei Round 1 sind sowohl für Samstag (15:00-15:20 und 16:10-16:40) als auch für Sonntag (9:00-9:30 und 11:10-11:50) verfügbar. Voranmeldung unter www.minigpaustria.at oder direkt per Mail an minigp@bg-sportpromotion.com