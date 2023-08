Erfolge im Cadwell Park: Ducati vom Triumph beflügelt

Nach dem perfekten Wochenende in Thruxton lief für O'Halloran in Cadwell Park nicht alles nach Plan

Am vergangenen Wochenende fand das große Highlight der British Superbikes-Saison auf dem Programm. Im legendären Cadwell Park kämpften die besten Piloten Großbritanniens am Sonntag und Montag um die Meisterschaftspunkte.

Cadwell Park, das bedeutet Geschwindigkeit, Adrenalin und Spektakel für Fahrer, Teams und Fans. Die Britische Superbike Meisterschaft (BSB) gastierte in den letzten Tagen auf dem 3,502 km kurzen Kurs in der Nähe der Stadt Lincoln im Osten Englands. Es war bereits das achte von elf Rennwochenenden auf der Insel, das letzte Event vor dem Showdown, bei dem es deutlich mehr Punkte zu gewinnen gibt.

In der Superpole am Sonntagmorgen stellte Yamaha-Pilot Ryan Vickers seine Konkurrenten in den Schatten. Der 24-Jährige vom Team LAMI OMG Racing fuhr in 1:25,847 min um die Strecke, die durch den wahnsinnigen Sprunghügel bei den Zuschauern so beliebt ist. Hinter Vickers qualifizierten sich Leon Haslam (BMW) und Glenn Irwin auf den Rängen 2 und 3.

Bereits am Nachmittag stand das Sprintrennen auf dem Plan der Organisatoren. Da am Montag in Großbritannien der «Summer Bank Holiday» gefeiert wurde, fand das BSB-Wochenende von Samstag bis Montag statt. Ducati-Fahrer Glenn Irwin fuhr im ersten Lauf über zwölf Runden auf das oberste Siegertreppchen. Der Engländer krönte damit sein 200. Rennen in der BSB mit einem Triumph. Hinter ihm kamen mit Kyle Ryde, Vickers und Jason O’Halloran drei Yamaha-Fahrer auf den Plätzen 2 bis 4 ins Ziel. Nur 0,472 Sekunden trennten die Top-4. Tommy Bridewell, der Führende der Meisterschaft, fuhr auf Platz 5.

Am Montag ging es für die 21 Superbiker zum zweiten Rennen auf dem Cadwell Park Circuit und erneut setzte Irwin seine Marke. Der Fahrer der Panigale V4R gewann das Rennen erneut knapp vor Kyle Ryde. O’Halloran, Haslam und Bridewell vervollständigten die Top-5 und nur 15 Fahrer sahen die Zielflagge in einem spektakulären Rennen.

Am Nachmittag schlug dann Irwins Teamkollege Bridewell zurück. Rennen 3 entschied der 35-Jährige hauchdünn für sich. Nur 0,035 Sekunden trennten ihm am Zielstrich nach 18 Runden von Irwin auf Platz 2. Rang 3 holte sich der ehemalige Superbike-Vizeweltmeister Leon Haslam auf der BMW M1000RR. Kyle Ryde und Lee Jackson (Kawasaki) komplettierten die fünf ersten Plätze des dritten Laufs.

In der Meisterschaft führt weiterhin Bridewell die Tabelle an, doch Irwin konnte den Rückstand drei Events vor dem Saisonende halbieren. Die beiden Ducati-Stars gehen als Führende in den Showdown, der aus neun Rennen besteht. Bei den Rennen in Oulton Park und und Donington Park erhält der Sieger 25 Punkte anstatt der bisherigen 18. Das «Showdown Finale» in Brands Hatch bringt den Fahrern dann sogar 35 Zähler pro Rennsieg (Hier die komplette Punkteverteilung). Somit sind rechnerisch neun Rennen vor dem Ende noch 16 Fahrer im Rennen um den BSB-Titel.

BSB-Stand nach 24 von 33 Rennen:

1. Bridewell, Ducati, 303 Punkte

2. Glenn Irwin, Ducati, 288,5

3. Ryde, Yamaha, 252

4. O'Halloran, Yamaha, 248,5

5. Haslam, BMW, 227

6. Jackson, Kawasaki, 216,5

7. Brookes, BMW, 202

8. Vickers, Yamaha, 189

9. Iddon, Ducati, 186

10. Kennedy, Yamaha, 116



Hier gibt es alle Ergebnisse: BSB 2023