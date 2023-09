COTA: Ducati triumphiert bei Hitzeschlacht in Austin

Die Markenvielfalt bei den MotoAmerica-Superbikes war auch beim Wochenende in Austin, Texas gegeben. Yamaha und Ducati teilten sich die Siege, BMW und Suzuki feierten ebenfalls Podestplätze.

Beim vorletzten Rennwochenende der MotoAmerica-Saison 2023 in Austin wurde den Zuschauern und Teilnehmern nochmal grandioser Motorsport beschert. Jake Gagne (Yamaha) erzielte am Samstag im Qualifying mit großem Abstand zum Zweitplatzierten die Pole-Position für die beiden Läufe auf dem Circuit of the Americas (COTA). Hinter ihm platzierte sich Josh Herrin mit seiner Ducati auf Rang 2, Dritter wurde Richie Escalante (Suzuki).

BMW-Star Cameron Beaubier entschied sich nach zuletzt mehreren schweren Stürzen zum vorzeitigen Saisonende, um sich bestmöglich auf das Jahr 2024 vorzubereiten. Somit hatte PJ Jacobsen die Ehre, für das Tytlers Cycle Racing-Team das bestmögliche Ergebnis herauszuholen. In der Startaufstellung landete er mit 0,9 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Gagne auf Platz 4.

Das erste Rennen wurde bei sehr warmen und herausfordernden Bedingungen (39 Grad im Schatten) in Austin gestartet. Gagne, der vor zwei Wochen seinen dritten US-Superbike-Titel feierte, setzte sich auch in diesem Rennen gegen seine Konkurrenten durch. Am Ende holte er mit 2,5 Sekunden Vorsprung auf Suzuki-Fahrer Escalante den 39. Laufsieg seiner Karriere. Hinter Gagne und Escalante kam JD Beach, Teamkollege von Gagne, auf Position 3 ins Ziel. Jacobsen steuerte seine M1000RR auf Platz 4, Herrin musste seine Ducati mit technischen Problemen vorzeitig abstellen.

Für den zweiten Lauf am Sonntag legte sich Herrin dann richtig ins Zeug. Der Ducati-Pilot sicherte sich und seinem Warhorse HSBK Racing Ducati NYC-Team 25 Zähler, indem er Gagne mit vier Sekunden Vorsprung bei erneut über 35 Grad Außentemperatur besiegte. Dabei klebte der Yamaha-Pilot zehn Runden am Hinterrad des Ducati-Piloten. Erst in der letzten Runde akzeptierte Gagne den zweiten Platz beim drittletzten Saisonrennen.

BMW durfte sich am Ende eines schwierigen Wochenendes noch über den Podestplatz von PJ Jacobsen freuen, der Rang 3 nach Hause brachte. Hinter dem Trio kam Bobby Fong (Yamaha) auf Position 4, Fünfter wurde Suzuki-Fahrer Brandon Paasch. Escalante und Beach, die am Samstag noch auf dem Podium feiern durften, stürzten im zweiten Lauf. Auch Mathew Scholtz kam zu Sturz, alle Fahrer blieben aber unverletzt.

In der Meisterschaft führt Gagne vor dem MotoAmerica-Finale in New Jersey mit 121 Punkte vor Josh Herrin. Auf Rang 3 und 4 liegen die beiden BMW-Fahrer Jacobsen und Beaubier, Fünfter ist Scholtz. Das Finale steigt vom 22. bis 24. September im New Jersey Motorsports Park.

Stand nach 18 von 20 Rennen:

1. Gagne, Yamaha, 382 Punkte

2. Herrin, Ducati, 261

3. Jacobsen, BMW, 233

4. Beaubier, BMW, 203

5. Scholtz, Yamaha,195

6. Escalante, Suzuki, 190

7. Alexander, BMW, 129

8. Gillim, Suzuki, 117

9. Yates, BMW, 99

10. Petersen, Yamaha, 89