Florian Astner: «Die Tourist Trophy wäre ein Traum»

Mit dem zwölften Platz in seiner Premierensaison in der IRRC Superbike wusste der Österreicher Florian Astner durchaus zu überzeugen. Für 2024 ist neben der IRRC auch die Teilnahme am North West 200 geplant.

Denn ersten Berührungspunkt mit dem Straßenrennsport gab es bei Florian Astner durch Videos von der Tourist Trophy auf der Isle of Man und dem Macau Grand Prix. Das löste in ihm den Wunsch aus, den Größen des Road Racing nach zu eifern. Im Vorjahr sollte es erstmals soweit sein, dass er bei einem Straßenrennen an die Startlinie rollte. «Freunde von waren schon des Öfteren als Zuschauer in Hořice. Dadurch bin ich auf diese Strecke aufmerksam geworden», erinnert sich Astner an sein erstes Mal auf einer Naturrennstrecke.

«In Hořice zu fahren war ein unbeschreibliches Gefühl. Die Atmosphäre, Fahrer und alles rundherum ist einfach faszinierend gewesen. Dort habe ich dann auch David Datzer persönlich kennengelernt, davor kannte ich ihn lediglich von Videos und Facebook. Er hat mir dann auch einige Tipps gegeben. Weil es so viele Anmeldungen für das Rennen der International Road Racing Championship in Hořice gab, hat er sich für mich eingesetzt, dass ich einen Startplatz bekomme. Nach diesem Event war dann klar, dass ich 2023 die ganze IRRC-Saison fahren möchte.»

Obwohl es heuer seine Rookie-Saison in der IRRC Superbike war, kann der 27-jährie Vater eines Sohnes auf einige durchaus beachtliche Ergebnisse verweisen. «Die Saison ist aus meiner Sicht ziemlich gut verlaufen. Ich konnte bei fast jedem Rennen in die Punkte fahren und habe in der IRRC-Wertung auch einige Top-10-Ergebnisse erreicht. Da es bei vielen Veranstaltungen oft nur zwei Zeittrainings gibt, war es für einen Neuling wie mich nicht leicht, sich ohne Streckenkenntnisse überhaupt für die Rennen zu qualifizieren.»

Nach dem zwölften Platz in der Endwertung der Königsklasse der International Road Racing Championship hat sich der BMW-Pilot aus Niederösterreich für die kommende Saison einiges vorgenommen. «Ich bin davon überzeugt, dass ich nächstes Jahr auf jeder Strecke einiges drauflegen kann. Geplant sind wieder die IRRC und dazu auch das North West 200. Da bin ich gerade dabei, mir Infos zu holen, um alles planen und koordinieren zu können, damit ich das alles mit Arbeit und Familie unter einen Hut bekomme.»

Als Langzeitprojekt hat sich der Glasfasertechniker die Teilnahme an der Tourist Trophy auf der Isle of Man und am Einladungsrennen in Macau vorgenommen. «Von diesen Rennen habe ich mir unzählige Videos angesehen. Bei diesen Veranstaltungen an den Start zu gehen wäre natürlich ein Traum! Ohne jegliches Sponsoring ist es allerdings ziemlich schwer zu stemmen.»

Endstand IRRC Superbike nach 12 Rennen

1. Maurer, 262 Punkte. 2. Grams, 227. 3. Hoff, 196. 4. Karlsson, 124. 5. Schwimmbeck, 112. 6. Müller, 100. 7. Luca Gottardi (I), 97. 8. Bloemhard, 96. 9. Joey den Besten † (NL), 64. 10. Laurent Hofmann (B), 54. Ferner: 12. Astner, 50. 16. Olivier Lupberger (CH), 22. 18. Grundei, 15. 19. Marcel Elsner (D), BMW, 12. 21. Kreller, 9. 22. Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 26. Paul Manx (D), 6. 27. Reinhard Strack (D), 4.