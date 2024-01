Helmut Dähne im März im Classic Superbikes Museum

Der Münchner Helmut Dähne plaudert aus seinem Leben und im Museum in Gifhorn kann man sich in Ruhe umschauen. Wer sich ein Ticket fürs Pre-Opening gönnt, bekommt noch einen Leberkäs obendrauf.

«Helmut Dähne – King Of The Ring». Unter diesem Motto feiert das Classic Superbike Museum in der Nähe von Braunschweig am 23. März 2024 ein exklusives Pre-Opening. Die Museums-Verantwortlichen versprechen einen bayrischer Abend mit Rennsportlegende Helmut Dähne.

Die Veranstaltung ist als Komplettpaket buchbar und beinhaltet neben Essen, Getränken, Eintritt für das Museum mit einer Reihe von neuen Motorrädern wie die Norton Wankel TT/F1 und Norton Wankel Classic, einer 6-Zyinder Sonderschau, uvm. natürlich auch den etwa 1,5 stündigem Multimedia Vortrag von Helmut Dähne mit anschließender Autogrammstunde.

Das Münchener Urgestein wird den Gästen aus seinem überaus spannenden und erfolgreichen Leben erzählen. Er verbucht 15 Deutsche Meistertitel, 132 Siege, 39 zweite und 36 dritte Plätze in 384 Rennen. Darunter der grandiose Sieg auf seiner BMW bei der TT auf der Isle Of Man, wo er insgesamt 23 mal an den Start ging. Unvergessen auch die Einsätze bei der Endurance-WM auf Eckert Honda und natürlich sein ewiger Rundenrekord mit der Honda RC30 auf der Nürburgring Nordschleife. Ganz nebenbei war Dähne viele Jahre lang Renndienstleiter bei der Metzeler AG und damit maßgeblich beteiligt an der Reifenentwicklung für Motorräder.

«Es wird ein sehr persönlicher Abend mit Helmut Dähne im wunderschönen Ambiente des Glockenpalastes», sind sich die Macher sicher. «Interaktiv gestaltet, denn er wird sehr gern auch auf Fragen der Fans eingehen, also keine Scheu.»

Ablauf: ab 14:30 Uhr Einlass ins Museum, eigenständiger Rundgang durch die Ausstellung. Von 15:30 – 18:30 Uhr Mahlzeit mit bayrischem Leberkäs, frisch vom örtlichen Metzger, Kartoffelsalat, Weizenbier und anderen Kalt- und Heißgetränken aus dem Sortiment. Ab ca. 19:00 – 21:00 Uhr Multimedia Vortrag von Helmut Dähne mit anschließender Autogrammstunde. Ticketpreis: 49 Euro.

Ticketreservierungen über die Homepage www.classic-superbikes.com.