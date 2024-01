Northern Talent Cup: 25 % deutsche Piloten am Start

Das Teilnehmerfeld für die vierte Saison des Northern Talent Cup steht fest. In der Nachwuchsschule von WM-Promoter Dorna, dem ADAC und Hersteller Honda werden neue Fahrer ausgebildet.

In der dritten Saison des Northern Talent Cup konnte sich 2023 der Deutsche Rocco Caspar Sessler mit dem MCA Racing Team die Krone in der Nachwuchsserie sichern. Nun stehen sechs neue Kandidaten in den Startlöchern, die 2024 gern in seine Fußstapfen treten möchten. Der Northern Talent Cup, der 2020 von MotoGP Vermarkter Dorna Sports und dem ADAC ins Leben gerufen wurde, wechselt ab dieser Saison von KTM auf einheitliche Honda NSF250 R-Maschinen.

Nachdem der letzte KTM-Champion Sessler in diesem Jahr automatisch in den Red Bull Rookies Cup aufsteigt, rückt auch der talentierte Schweizer Lenoxx Phommara noch nach und wechselt in dieser Saison vom Northern Talent Cup in den Red Bull Rookies Cup. Beide Nachwuchsfahrer haben dort nach dem NTC die besten Chancen ihre ‚Road to MotoGP‘ fortzusetzen und ihren großen Traum zu verwirklichen.

Indes rücken in der kommenden Saison insgesamt 24 Fahrer im Northern Talent Cup nach. Neben Piloten aus Belgien, Italien, den Niederlanden, Ungarn, Frankreich und der Ukraine treten jeweils zwei Piloten aus der Schweiz und aus Österreich an. Die stärkste Kraft bildet jedoch Deutschland mit sechs vielversprechenden jungen Fahrern, die ihr Können 2024 auf den neuen Pirelli-Reifen präsentieren wollen.

Dabei kehrt Dustin Schneider nach einem Jahr Auszeit in den Northern Talent Cup zurück. Nachdem er 2020 bis 2022 bereits in der Nachwuchsserie fuhr und 2022 als bester Deutscher auf Platz 3 abschloss, will der 17-Järhige dieses Jahr gemeinsam mit dem Mass Sports Racing By JRP Motorsport Team noch einmal angreifen.

Anakin Zelenak wird 2024 Schneiders Teamkollege im Mass Sports Racing By JRP Motorsport Team. Der 15-Jährige startet in diesem Jahr seine zweite Saison im Northern Talent Cup, nachdem er in seinem Rookie-Jahr auf Platz 12 abschloss.

Das Kiefer Racing Team, bekannt aus der Motorrad-Weltmeisterschaft und zuletzt der Internationalen Deutschen Meisterschaft steigt 2024 neu in den Northern Talent Cup ein und schickt mit Thias Wenzel (15 Jahre) einen weiteren Deutschen ins Feld. Mit dem 15-jährigen Alexander Weizel (Weizel Racing Team), dem 14-jährigen Ben Wiegner (JB-Racing) und dem 14-jährigen Richard Irmscher (Racingteam Irmscher) starten 2024 drei weitere vielversprechende Rookies im NTC.

Bevor die Northern Talent Cup-Saison über sieben Veranstaltungen mit jeweils zwei Rennen vom 19. bis 21. April im niederländischen Assen an der Seite der World Superbike in die Saison startet, haben die Nachwuchsfahrer am 6. und 7. April die Chance ihre neue Honda NSF250 R-Maschine in der Motorsport Arena Oschersleben zu testen.

Teilnehmer Northern Talent Cup 2024

#2 Tom Rolin – Belgien – Junior Black Nights

#5 Tom Kuil – Niederlande – Zelda People Racing

#12 Martin Vincze – Ungarn – VM Racing Team

#16 Kyano Schoo – Niederlande – KS-Racing

#17 Thias Wenzel – Deutschland – Kiefer Racing

#20 Dustin Schneider – Deutschland – Mass Sports by JRP

#22 Alexander Weizel - Deutschland - Weizel Racing

#23 Lorenzo Pontillo – Belgien – Junior Black Knights

#26 Ben Wiegner – Deutschland – JB-Racing

#27 Antoine Nativi – Frankreich - Nativi

#28 Ferre Fleerackers – Belgien - Junior Black Knights

#31 Delano Greven – Niederlande – DG Motorsports

#33 David Sidorov – Ukraine – Arda Racing Team

#36 Jurrien Van Crugten – Niederlande – BB64 Academy

#38 Tobias Kitzbichler – Österreich – Racingteam Kitzbichler

#46 Matteo Masili – Italien – MM Racing Team

#53 Levin Phommara – Schweiz – Phommara Racing

#54 Valdemar Mellgren – Schweden – Nordgren Racing

#55 Anakin Zelenak – Deutschland - Mass Sports by JRP

#73 Zoltán Kovács – Ungarn – Motomax Motorsport

#81 Daniel Krabacher – Österreich – Kini Bike World

#85 Alessandro Binder – Schweiz – Kiefer Racing

#95 Richard Irmscher – Deutschland – Racingteam Irmscher

#96 Swan Emprin – Frankreich Swan#96

Termine Northern Talent Cup 2024

06.-07.04.2024 Test Motorsport Arena Oschersleben

19.-21.04.2024 Assen /NL (WorldSBK)

03.-05.05 2024 Sachsenring (IDM)

31.05.-02.06.2024 Motorsport Arena Oschersleben (IDM)

21.-23.06.2024 Most/CZ (IDM)

05.-07.07.2024 Sachsenring (MotoGP)

16.-18.08.2024 TT Circuit Assen/NL (IDM)

30.08.-01.09.2024 Nürburgring (IDM)