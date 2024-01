KTM Junior Cup mit Coach Tulovic – neuer Nennschluss

Der ehemalige Moto2-WM-Pilot Lukas Tulovic wird den Talenten im KTM Junior Cup powered by ADAC 2024 als Riding Coach zur Seite stehen. Verlängerter Nennschluss ist der 29. Februar 2024.

Wer es nicht schon getan hat, hat noch bis Ende Februar die Chance, sich bei der Nachwuchsschule anzumelden. Als Fahrlehrer wurde Lukas Tulovic verpflichtet. Tulovic gewann als erster deutscher Fahrer die Moto2-Europameisterschaft. Zweirad-Talente zwischen 14 und 21 Jahren können sich noch bis 29. Februar bewerben.

Weitere Informationen und Anmeldung direkt beim www.ktmjuniorcup.com/

FIM CEV Moto2-Europameisterschaft, Moto2-Weltmeisterschaft, MotoE-Weltmeisterschaft: Lukas Tulovic bringt jede Menge Erfahrung aus unterschiedlichen Rennserien auf der «Road to MotoGP» mit. Davon sollen die jungen Talente in der Premierensaison des KTM Junior Cups powered by ADAC 2024 profitieren. Tulovic wird die neue Serie an allen fünf Rennwochenenden und beim Roll-out am Red Bull

Ring als Riding Coach begleiten.

Vom Talent zum Siegfahrer

«Ich musste nicht lange überlegen, als der ADAC mit der Idee auf mich zugekommen ist. Racing ist ein komplexer Sport mit vielen unterschiedlichen Komponenten, viele kleine Schrauben, an denen gedreht werden muss. Passt alles zusammen, wirst du zum Siegfahrer. Das möchte ich den jungen Piloten als Riding Coach vermitteln», so der 23-Jährige, der 2024 selbst in der MotoE-Weltmeisterschaft startet und 2022 als erster deutscher Fahrer die Moto2-Europameisterschaft gewinnen konnte.

2. Nennschluss: Anmeldefrist verlängert

Gute Nachrichten für alle Zweirad-Talente, die sich noch nicht für die Saison 2024 beworben haben. Aufgrund des anhaltenden Interesses am KTM Junior Cup powered by ADAC in den letzten Wochen haben die Serienverantwortlichen die Frist zur Bewerbung verlängert: «Wir wollen möglichst vielen Motorsport-Talenten im DACH-Raum die Möglichkeit geben, sich für den KTM Junior Cup powered by ADAC 2024 zu bewerben. Daher haben wir uns nach Rücksprache mit KTM und dem ADAC entschlossen, einen zweiten Nennschluss festzulegen», erklärt Christoph Gerlach von BG

Sportpromotion und ergänzt: «Erste Nennbestätigungen wurden bereits versendet, das Fahrerfeld nimmt langsam konkrete Formen an.»

Interessierte Mädchen und Jungen zwischen 14 und 21 Jahren haben damit noch bis 29. Februar 2024 die Möglichkeit, sich für die Saison 2024 zu bewerben. Im Anschluss wird das endgültige Teilnehmerfeld von einer Expertenrunde ausgewählt.

Der Rennkalender 2024

28. – 29.03.2024 Roll-out Red Bull Ring (A)

03. – 05.05.2024 Round 1 Sachsenring (D)

31.05. – 02.06.2024 Round 2 Oschersleben (D)

21. – 23.06.2024 Round 3 Most (CZ)

30.08. – 01.09.2024 Round 4 Nürburgring (D)

20. – 22.09.2024 Round 5 Hockenheimring (D)