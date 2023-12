JuniorGP-Kalender 2024: Estoril im Mai, Finale später 04.12.2023 - 17:26 Von Mario Furli

© JuniorGP Der Nachfolger von JuniorGP-Champion Ángel Piqueras #18 wird ab April gesucht

In der JuniorGP-Meisterschaft sind für 2024 sieben Events vorgesehen: In der jüngsten Kalenderfassung ist Estoril neu mit dabei, dazu gibt es einen neuen Termin für das Saisonfinale in Valencia.