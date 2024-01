Intact 2024 mit Rosenthaler, Rammerstorfer, Salmela

Neben den Österreichern Jakob Rosenthaler und Leo Rammerstorfer schickt das Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team 2024 auch den Finnen Rico Salmela in der FIM JuniorGP ins Rennen.

«Wir freuen uns sehr, dass wir die Anzahl der Fahrer in unserer wichtigsten Kategorie erhöhen. Zum ersten Mal werden wir mit drei Fahrern in der Moto3-Klasse starten», verkündete Dirk Reißmann, Teammanager des Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Teams. «Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um Rico Salmela herzlich willkommen zu heißen, der sich zu Jakob Rosenthaler und Leo Rammerstorfer gesellt. Rico war im vergangenen Jahr bei jedem Rennen auf unserem Radar und wir haben seine Leistungen genau beobachtet. Er ist ein großes Talent und wir sind sehr froh, ihn für die Zukunft in unserer Obhut zu haben. Außerdem finde ich es toll, dass Jakob und Leo die Chance bekommen, sich in dieser Klasse weiter zu beweisen und zu entwickeln.»

«Sowohl Jakob, mit dem wir in den letzten zwei Jahren zusammengearbeitet haben, als auch Leo haben gute Leistungen erbracht und große Fortschritte gemacht. Deshalb denke ich, dass es für beide gut ist, in einem vertrauten Umfeld weiterzumachen», ergänzte Reißmann. «Wir haben eine tolle Struktur und ein tolles Team. Jakob kann man durchaus als eine Art ‚Kapitän‘ bezeichnen und mit Leo und Rico haben wir zwei ehrgeizige Junioren in den Startlöchern, die nachkommen.»

Der 15-jährige Rico Salmela wird von Aki Ajo gemanagt und war 2023 Vierter im Red Bull MotoGP Rookies Cup und im European Talent Cup. Seine Teamkollegen sind die beiden Oberösterreicher Jakob Rosenthaler und Leo Rammerstorfer. Für den 17-jährigen Linzer Rosenthaler ist 2024 die dritte Saison in der Obhut des deutschen Teams, während der etwas ältere Rammerstorfer, 19 Jahre, ebenfalls aus Linz, erst im vergangenen Jahr auf eine reinrassige Moto3-Rennmaschine umstieg.

«Ich möchte mich beim Intact Team bedanken, das mir eine dritte Saison in der hart umkämpften Moto3-Junioren-Weltmeisterschaft ermöglicht, damit ich meine Karriere weiter voranbringen kann», schickte Rosenthaler voraus. «In meinem dritten Jahr bei ihnen möchte ich in jedem Rennen unter die Top-5 kommen und auch regelmäßig auf dem Podium stehen. In den Wintermonaten bereite ich mich so gut wie möglich auf die neue Saison vor. Es fühlt sich an, als wäre ich noch nie so viel auf einem Motorrad gesessen wie in diesem Winter. Und die Vorbereitung ist noch lange nicht zu Ende. Nächste Woche bin ich erst einmal wieder zu Hause, wo ich mich auf die Schule und das körperliche Training konzentrieren werde. Aber in ein paar Wochen, in den nächsten Ferien, folgt der nächste Trainingsaufenthalt in Spanien.»

Rammerstorfer blickt auf ein herausforderndes und lehrreiches Rookie-Jahr zurück und möchte an der aufsteigenden Formkurve aus den letzten Rennen der Saison 2023 anknüpfen. «Mein Ziel ist, konstant unter den ersten Zehn zu sein. Letztes Jahr habe ich das ein paar Mal knapp verfehlt. Aber ich denke, wenn ich alle Erfahrungen, die ich in meinem Rookie-Jahr gesammelt habe, gut nutzen kann, bin ich sehr zuversichtlich, dass ich das erreichen kann. Neben diesem Hauptziel gibt es noch andere kleinere Ziele, wie zum Beispiel meine Form mit jedem Rennwochenende ein bisschen mehr zu verbessern und konstante Fortschritte zu machen. Mein ultimatives Ziel ist die Moto3-Weltmeisterschaft und das möchte ich so schnell wie möglich erreichen. Natürlich wird es sehr davon abhängen, wie gut ich abschneide. Ich werde mein Bestes geben.»

Die JuniorGP-Saison 2024 beginnt am 21. April in Misano/Italien. Der Rennkalender umfasst wieder sieben Veranstaltungen. Das Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team wird die Vorbereitungen auf der Rennstrecke mit einem Test im März beginnen.

JuniorGP-Endstand 2023:

1. Piqueras 220. 2. Lunetta 138. 3. Carpe 137. 4. Esteban 132. 5. Cruces 123. 6. Zurutuza 120. 7. Roulstone 110. 8. Carraro 81. 9. Almansa 74. 10. O’Shea 69. – Ferner: 12. Rosenthaler 53. 19. Dettwiler 30. 22. Rammerstorfer 10.

Die JuniorGP-Termine 2024:

21. April: Misano World Circuit Marco Simoncelli/Italien

05. Mai: Circuito de Estoril/Portugal

19. Mai: Circuit Barcelona-Catalunya/Spanien

23. Juni: Autódromo Internacional do Algarve/Portugal

15. September: Circuito de Jerez – Ángel Nieto/Spanien

13. Oktober: MotorLand Aragón/Spanien

24. November: Circuit Ricardo Tormo Valencia/Spanien