NTC 2024: Johann Zarco als Lotto-Fee

Mit Honda beginnt eine neue Ära im Northern Talent Cup, bei dem insgesamt zehn deutschsprachige Teilnehmer dabei sind. Vor den Tests im April wurde jedem Teilnehmer eine Maschine zugelost.

Während der Northern Talent Cup sein aufregendes neues Kapitel mit Honda beginnt, fand beim MotoGP-Saisonauftakt in Katar eine Verlosung statt, um die Maschinen den Teilnehmern für die kommende Saison zuzuordnen, wobei einiges an Prominenz anwesend war und die Unterstützung für die Road to MotoGP damit unter Beweis stellte.

Johann Zarco, jetzt bei Castrol Honda LCR, und Alberto Puig, Repsol Honda Teammanager und Dorna Talent Promotion Technical Director im Rahmen der Road to MotoGP, leiteten die Verlosung.

Warum eine Lotterie? Um ein Maximum an Fairness und Transparenz zu gewährleisten, dank des Losverfahrens. Die Fahrer wurden nach dem Motto «Zufallsprinzip» aus einem Pool ausgewählt und bekamen ein zufällig ausgewähltes Chassis und einen Motor aus einem anderen Pool zugewiesen, um zu bestimmen, mit welcher Honda NSF250R sie in der Saison 2024 nach Punkten jagen werden.

Mit der Auslosung beginnt die letzte Vorbereitungsphase für den Start in die Saison, denn der Northern Talent Cup beginnt am 6. und 7. April 2024 mit Testfahrten in Oschersleben. Die erste Runde der Saison findet am 19. April in Assen im Rahmen der WorldSBK statt.

Wer es ganz genau wissen will, findet hier Rahmennummer und Motorennummer.

Teilnehmer Northern Talent Cup 2024

#2 Tom Rolin – Belgien – Junior Black Nights

#5 Tom Kuil – Niederlande – Zelda People Racing

#12 Martin Vincze – Ungarn – VM Racing Team

#16 Kyano Schoo – Niederlande – KS-Racing

#17 Thias Wenzel – Deutschland – Kiefer Racing

#20 Dustin Schneider – Deutschland – Mass Sports Racing JR

#22 Alexander Weizel - Deutschland - Weizel Racing

#23 Lorenzo Pontillo – Belgien – Junior Black Knights

#26 Ben Wiegner – Deutschland – JB-Racing

#27 Antoine Nativi – Frankreich - Nativi

#28 Ferre Fleerackers – Belgien - Junior Black Knights

#31 Delano Greven – Niederlande – DG Motorsport

#33 David Sidorov – Ukraine – Arda Racing Team

#36 Jurrien Van Crugten – Niederlande – BB64 Academy

#38 Tobias Kitzbichler – Österreich – Racingteam Kitzbichler

#46 Matteo Masili – Italien – MM Racing Team

#53 Levin Phommara – Schweiz – Phommara Racing

#54 Valdemar Mellgren – Schweden – Nordgren Racing

#55 Anakin Zelenak – Deutschland - Mass Sports Racing JRP

#73 Zoltán Kovács – Ungarn – Motomax Motorsport

#81 Daniel Krabacher – Österreich – Kini Bike World

#85 Alessandro Binder – Schweiz – Kiefer Racing

#95 Richard Irmscher – Deutschland – Racingteam Irmscher

#96 Swan Emprin – Frankreich Swan#96

Termine Northern Talent Cup 2024

06.-07.04.2024 Test Motorsport Arena Oschersleben

19.-21.04.2024 Assen /NL (WorldSBK)

03.-05.05 2024 Sachsenring (IDM)

31.05.-02.06.2024 Motorsport Arena Oschersleben (IDM)

21.-23.06.2024 Most/CZ (IDM)

05.-07.07.2024 Sachsenring (MotoGP)

16.-18.08.2024 TT Circuit Assen/NL (IDM)

30.08.-01.09.2024 Nürburgring (IDM)