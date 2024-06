Italienisches Tausendstelsekundenduell um Tagessieg

Mit 22 Tausendstelsekunden Vorsprung auf Maurizio Bottalico geht der Tagessieg beim Bergrennen in Julbach an Christian Steinhauser. Die ÖM-Titel gehen an Thomas Altendorfer, Martin Hintringer und Bernhard Hörmann.

Lediglich 57 Tage nach seinem fürchterlichen Sturz beim Bergrennen in Landshaag, der für ihn mit einem Bruch des Oberschenkels auf dem OP-Tisch geendet hatte, schwang sich Maurizio Bottalico beim Berg-EM-Lauf in Julbach wieder in den Sattel seiner Rennmaschinen – mit durchschlagendem Erfolg. Der 42-jährige Italiener, der noch auf eine Gehhilfe angewiesen ist, kam zurück und siegte in der Klasse ÖM Supersport/Moto2. Auch in den EM-Wertungen der Klassen Supersport und Superbike behielt er die Oberhand. Um den Tagessieg musste er sich allerdings seinem Landsmann Christian Steinhauser um 22 Tausendstelsekunden geschlagen geben.

Auch Thomas Altendorfer wurde nach dem Rennen mit breitem Grinsen im Fahrerlager gesehen. Er hatte auch allen Grund dazu. Nach Landshaag, wo er in der Superstock-1000-Klasse die Plätze 2 und 4 belegt hatte, war der BMW-Fahrer nicht der erste Anwärter auf den Titel in der österreichischen Motorrad-Bergrennsport-Meisterschaft, aber mit zwei Laufsiegen schaffte es der Oberösterreicher, seine Gegner doch noch abzufangen und sich die Meisterkrone aufzusetzen. Zur Feier des Tages durfte er sich auch über die Führung in der Berg-EM freuen. «Jetzt fahre ich auch die Rennen in Italien und Deutschland», entschied der 25-Jährige spontan.

In der Klasse Superstock600/Supersport ging der Titel an Martin Hintringer, der nach Landshaag auch in Julbach auf seiner seriennahen Yamaha R6 alle Gegner hinter sich lassen konnte. Knapper ging es bei den Supermotos zu. Bernhard Hörmann (KTM) und Philip Wolkerstorfer (Husqvarna) hatten am Ende jeweils 90 Punkte auf dem Konto. Für so einen Fall hatte die Austrian Motorsport Federation vorgesorgt und beschlossen, dass bei Punktegleichstand der Titel dem Fahrer zuerkannt wird, der den letzten wertbaren Lauf gewonnen hat, das war in diesem Fall Hörmann. Er war im entscheidenden Lauf sieben Tausendstelsekunden schneller als sein Konkurrent.

Die komplette Ergebnisliste der Veranstaltung ist auf der Webseite des Global-Sportservices abrufbar.

Die Klassensieger

Historisch

Classic 350ccm: Martin Riedel (D), Benelli, Classic über 500ccm: Karl Mitteregger (A), Kawasaki. 125GP: Guido Testoni (I), Honda. 250GP/Classic 500ccm: Roman Wannersdorfer (D), Suzuki. Classic 750ccm: Hermann Altenhuber (A), Suzuki. Classic Superbike: Werner Janisch (A), Suzuki. Seitenwagen 8a: Roland Gundinger/Maria Gundinger (A), Fiddaman Kneeler. Seitenwagen 8c: Peter Gierlinger/Helga Gierlinger (A), KMS-Yamaha. Classic Special Open 9a: Dietmar Madlener (A), Kawasaki. Classic Special Open 9b: Johann Tetour (A), Yamaha.

Youngtimer Open 750ccm: Klaus Selmeister (A), Suzuki. Youngtimer Open 1300ccm: Thomas Mitgutsch (A), Ducati.

125ccm/Moto3: Thomas Donko (A), Honda. 250ccm/250GP: Guido Testoni (I), Honda. 500ccm: Stefan Grüblbauer (A), Aprilia. Supersport 300: Daniele Stolli (I), Yamaha. Superstock 600: Martin Hintringer (A), Yamaha. Supersport 600/Moto2: Maurizio Bottalico (I), Kawasaki. Superstock 1000: Thomas Altenhuber (A), BMW. Superbike: Christian Steinhauser (I), Yamaha Special Bike: Andreas Burgschachner (A), KTM. Seitenwagen bis 1200ccm: Philip Walz/Laura Spießberger (A), LCR. Supermoto Open: Philip Wolkerstorfer (A), Husqvarna. Supermoto-Challenge: Patrick Bürger (A), Husqvarna. KTM Duke Battle: Andreas Burgschachner (A), KTM.

Gesamtwertung

1. Christian Steinhauser (I), Yamaha, 2:11,742 min. 2. Maurizio Bottalico (I), Honda, 2:11,764. 3. Raphael Hoffmann (A), Yamaha, 2:14,334. 4. Thomas Altendorfer (A), BMW, 2:14,570. 5. Harald Schleindlhuber (A), BMW, 2:14,785. 6. Philipp Fuchs (A), BMW, 2:15,134.

Endstand Berg-ÖM

Klasse Superstock600/Supersport

1. Martin Hintringer (A), Yamaha, 100 Punkte. 2. Alexander Kastenhuber (A), Yamaha, 80. 3. Mario Gastinger (A), 79.

Klasse Superstock1000/Superbike

1. Thomas Altendorfer (A), BMW, 83 Punkte. 2. Manuel Schleindlhuber (A), BMW, 71. 3. Thomas Altenhuber (A), Suzuki, 70.

Klasse Supermoto

1. Bernhard Hörmann (A), KTM, 90 Punkte. 2. Philip Wolkerstorfer (A), Husqvarna, 90. 3. Salvatore Sallustro (I), KTM, 55.

Klasse Historic

1. Hermann Altenhuber (A), Suzuki, 95 Punkte. 2. Karl-Heinz Vielgut (A), Kawasaki, 91. 3. Bruno Aschauer (A), Honda, 86.