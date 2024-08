Petr Najman gewinnt, Adam McLean übernimmt Führung

Bei der IRRC Supersport in Horice war Petr Najman nicht zu schlagen. Weil Marek Cerveny ausfiel, ging die Meisterschaftsführung an den zweitplatzierten Adam McLean. Wolfgang Schuster holte sich Platz 6.

Das erste Rennen der IRRC Supersport wurde eine sichere Beute des Polesetters Petr Najman. Der Tscheche aus dem Team Laserscanning Europe by PSB Motorsport überquerte die Ziellinie mit einem komfortablen Vorsprung von beinahe 13 Sekunden auf seinen Landsmann Marek Cerveny. Im zweiten Lauf musste der Yamaha-Pilot alle Register ziehen, um sich abermals den Sieg zu sichern.

Nach dem Start hatte sich wieder Adam McLean (Performance Racing Achterhoek) an die erste Stelle gesetzt. Hinter Cerveny musste sich Najman mit Platz 3 begnügen. Noch im ersten Umlauf gewann er eine Position, weil Cerveny (WRP Wepol Racing Parts) mit gebrochenem Schaltgestänge an seiner Triumph an die Box rollte und das Rennen enttäuscht aufgab.

Bis zur vorletzten Runde des nach einem Rennabbruch auf acht Runden verkürzten Rennens konnte sich McLean im Windschatten seines Vordermannes halten, dann konzentrierte sich der Nordire, den zweiten Platz sicher ins Ziel zu bringen, was gleichzeitig bedeutete, dass er vor dem Finale in Frohburg Mitte September mit drei Punkten Vorsprung an der Spitze der Zwischenwertung liegt.

Lange sah es nach einem dritten Platz von Wolfgang Schuster aus. Der deutsche Yamaha-Fahrer hatte den zweifachen britischen Tourist-Trophy-Sieger Gary Johnson (Team Schleizer Dreieck), den Niederländer Ilja Caljouw (Performance Racing Achterhoek) und den Lokalmatador Karel Brandtner längst entscheidend distanziert. In der vorletzten Runde unterlief ihm ein Fehler der viel Zeit und den Platz auf dem Podium kostete.

Auch die zehnte Position von Thomas Wendel kann sich sehen lassen, nachdem er das erste Rennen an der 15. Stelle beendet hatte. Mit 16. Platz vor dem Schweizer Matthieu Pauchard darf Sebastian Frotscher (Team Schleizer Dreieck) mehr als zufrieden sein. Der Deutsche, der sichtlich an den Nachwirkungen seiner Serienrippenfraktur, die er sich bei einem Unfall in Imatra zugezogen hatte, leidet, konnte sich in der Zwischenwertung verbessern.

Ergebnis IRRC Supersport Rennen 2 Horice (11. August)

1. Petr Najman (CZ), Yamaha, 8 Runden. 2. Adam McLean (GB), Yamaha, +2,657 sec. 3. Ilja Caljouw (NL), Yamaha, +21,818 sec. 4. Karel Brandtner (CZ), Yamaha. 5. Gary Johnson (GB), Suzuki. 6. Wolfgang Schuster (D)*, Yamaha. 7. Michal Dokoupil (CZ)*, Yamaha. 8. Mauro Poncini (CH), Yamaha. 9. Matous Ondrusz (CZ)*, Yamaha. 10. Thomas Wendel (D), Yamaha. Ferner: 16. Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 17. Matthieu Pauchard (CH), Kawasaki. *Gastfahrer (keine Punkte)

Zwischenstand IRRC Supersport nach 10 von 12 Rennen

1. Adam McLean (GB), Yamaha, 166. 2. Marek Cerveny (CZ), Triumph, 183 Punkte. 3. Ilja Caljouw (NL), Yamaha, 135. 4. Gary Johnson (GB), Suzuki, 120. 5. Peter Najman (CZ), Yamaha, 119. 6. Mauro Poncini (CH), Yamaha, 76. 7. Romain Cleaz-Savoyen (F), Triumph, 67. 8. Sebastian Frotscher (D), Yamaha, 66. 9. Rico Vetter (D), Kawasaki, und Rhys Hardisty (GB), Yamaha, beide 63. Ferner: 13. Thomas Wendel (D), Yamaha, 46. 14. Matthieu Pauchard (CH), Kawasaki, 38.