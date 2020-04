Wegen Covid-19: Weitere Sandbahn-Klassiker abgesagt

Die Coronakrise zwingt weitere Bahnsport-Veranstalter zur Absage ihrer Rennen. Neben dem Sandbahn-Klassiker in Herxheim, müssen wir dieses Jahr auch auf Dingolfing und Altrip verzichten.

In Dingolfing wird traditionell am 1. Mai der «Silberne Schwammerling» ausgefahren, den sich im Vorjahr Lokalmatador Michael Härtel ungeschlagen sichern konnte. Aufgrund der grassierenden Viruskrankheit SARS-CoV-2 wird es am 1. Mai im Isar-Wald-Stadion ebenso ruhig bleiben, wie im Rest der Republik.



Ebenfalls abgesagt wurde das Sandbahnrennen um den «Goldenen Römer» in Altrip. Auf der Altriper Sandbahn mit den zwei ungleichen Kurven, die in ihrer Form einem Ei ähnelt, wird traditionell am Fronleichnamstag (2020 am 11. Juni) ein internationales Sandbahnrennen ausgetragen.

Mit Altrip fällt nach dem Sandbahnrennen in Herxheim das zweite traditionsreiche Sandbahnrennen in Rheinland-Pfalz aus. «Aufgrund der aktuellen Situation, und nach Rücksprache mit den zuständigen Genehmigungsbehörden, ist es für uns als Veranstalter undenkbar, eine solche Großveranstaltung durchzuführen», teilte der MSC Altrip mit. «Wir tragen die Verantwortung für unsere Mitglieder, Familien, treuen Fans und Zuschauer, die Fahrer und vielen ehrenamtlichen Helfer. Die Gesundheit steht vor allem anderen und es gilt, diese zu schützen.»

Nach heutigem Stand ist in Rheinland-Pfalz für dieses Jahr nur noch das Grasbahnrennen am 6. September in Zweibrücken geplant. Ob dieses stattfinden kann, ist offen – die Planungen liegen vorerst auf Eis.



Die abgesagten Rennen in Dingolfing und Altrip werden 2020 nicht nachgeholt, die Termine für 2021 stehen bereits fest: In Dingolfing soll am 1. Mai gefahren werden, in Altrip am 3. Juni.