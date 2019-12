Superbike-WM

Der ideale Pilot in der Superbike-WM ist 178 cm groß

Die Größe eines Rennfahrers spielt bei der Abstimmung der Motorräder eine große Rolle. Zwischen dem größten und dem kleinsten Piloten liegen in der Superbike-WM 2020 stolze 22 cm!

Man kann es sich gut vorstellen: Sitzen unterschiedliche große Piloten auf demselben Motorrad, ist die Gewichtsverteilung komplett anders. Bei einem großgewachsenen Piloten, der tendenziell auch immer schwerer ist, ist zwangsläufig mehr Last auf dem Vorderrad. Das kann Vor- und Nachteile haben.



Größter Pilot in der Superbike-WM 2020 ist Loris Baz (Ten Kate Yamaha). Der schlaksige Franzose misst als einziger Teilnehmer an der seriennahen Weltmeister über 1,90 Meter – exakt 191 cm ist der 26-Jährige groß. Kleinster ist Álvaro Bautista (Honda) mit 169 cm.

Die Teams scheinen hinsichtlich der Größe auf eine harmonische Zusammensetzung zu achten. Die Länge der BMW-Werkspiloten ist identisch, bei Ducati und Honda unterscheiden sie sich jeweils nur um einen Zentimeter. Im Yamaha-Werksteam ist der Unterschied zwei Zentimeter; die Kawasaki-Stars trennen drei Zentimeter.



Nimmt man den Durchschnitt aller Superbike-Piloten, dann ist der ideale Superbike-Pilot 178 cm groß. Das trifft 2020 aber nur auf den Chilinen Max Scheib (Orelac Kawasaki) zu. Von den Top-Piloten kommt der fünffache Weltmeister Jonathan Rea dem Ideal am nächsten.

Fahrer Motorrad Größe in cm Loris Baz Yamaha 191 Leon Camier Ducati 188 Scott Redding Ducati 184 Chaz Davies Ducati 183 Leandro Mercado Ducati 182 Toprak Razgatlioglu Yamaha 182 Jordi Torres Kawasaki 180 Sylvain Barrier Ducati 180 Michael van der Mark Yamaha 180 Maximilian Scheib Kawasaki 178 Lorenzo Savadori Kawasaki 177 Jonathan Rea Kawasaki 176 Javier Fores Kawasaki 175 Alex Lowes Kawasaki 173 Tom Sykes BMW 173 Eugene Laverty BMW 173 Federico Caricasulo Yamaha 170 Leon Haslam Honda 170 Álvaro Bautista Honda 169 Michael Rinaldi Ducati ? Garrett Gerloff Yamaha ? Takumi Takahashi Honda ?